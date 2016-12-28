إيقاف بدل النقل خلال الإجازات.. وإعلان العطلة النصفية

أكدت لائحة الإجازات العادية الجديدة في نظام الخدمة المدنية إيقاف صرف بدل النقل الشهري للموظف خلال مدة الإجازة العادية وما في حكمها التعويضية.

ونصت اللائحة التي تم تعميمها بوزارة التعليم على صرف بدل نقدي عند انتهاء خدمات الموظف في ثلاث حالات تشمل انتهاء الخدمة، أو انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز الصحي وفقا لصحيفة “عكاظ”.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التعليم أن بدء إجازة منتصف العام الدراسي سيكون اعتبارا من 14 / 04 / 1438هـ بالنسبة لطلاب رياض الأطفال وجميع طلاب المرحلة الابتدائية المجتازين لمعايير التقويم، فيما يستكمل الطلاب غير المتقنين للمعايير من الصف الثاني إلى السادس برامجهم العلاجية حتى 28/4/1438 هـ، وهو التاريخ نفسه لبداية إجازة منتصف العام لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم الكبار (بنين).