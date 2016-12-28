 شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه

شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه
المناطق _جازان

تمكنت شرطة منطقة جازان ممثلة في إدارة التحريات والبحث الجنائي من اﻹطاحة بشابين في العقد الثاني من العمر أعتديا على وافد وسلباه بالرغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة.

وأوضح الناطق اﻹعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني أن مركز شرطة شمال مدينة جازان تبلغ من قبل أحد الوافدين عن تعرضه للإعتداء من قبل شخصين وسلب مابحوزته من نقود ورغم شح المعلومات التي أدلى بها الوافد عن الجناة ومركبتهم فقد تم تمرير البلاغ للفرق اﻷمنية العاملة بالميدان ما أسفر عن ضبطهما في وقت قياسي بجوار احد المراكز التجارية بمدينة جازان.

وأضاف الزهراني بأنه تم أحضار الوافد وتعرف على الجناة مشيرا إلى إحالتهم رفق أوراق القضية لجهة اﻹختصاص.

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