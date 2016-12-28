فعاليات وورش عمل ضمن لقاء المكياج المسرحي والسنمائي للنساء بفنون جدة

تعتزم لجنة المسرح النسائي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بجدة، تحت رئاسة المخرجة سامية البشري والمشرف على اللجنة الأستاذ فيصل زيات بتقديم لقاء المكياج المسرحي والسينمائي للنساء، وذلك يوم الجمعة المقبل عند الساعة الخامسة عصراً وحتى العاشرة مساءاً، دعماً من الجمعية للهواة في هذا الفن الذي يستخدم كثيراً في الأفلام القصيرة والحملات التوعوية من عنف وحُرق وغيره.

كما يصاحب الفعالية ورشة عمل بشهادات معتمدة وبعض العروض الترفيهية.

والجدير بالذكر أن هذه الفعالية تحدث للمرة الثانية كما أن مدير الجمعية الدكتور/ عمر الجاسر حريص على تفعيلها دوماً لتأكيد دور الجمعية في دعم مثل هذه المواهب وغيرها حيث أن معظم المشاركات يعتبرن من المواهب الصاعده والهواة في هذا المجال وهم بحاجة لمظلة وجهه تدعمهن، وهن كالتالي: البندري علي الزهراني، فاطمة أشرف عيسى، وفاء سعيد الجبرتي، زين بازرعة، سام المور، ري محمد احمد، بيان المولد، غيداء احمد الغامدي، دعاء عبدالعزيز باوارث، سمر الرشيد، مرام احمد فلاتة، نهاد عثمان الهوساوي، أميرة فيصل الحربي، رغد سندي، فاتن حسام حسان، عذاري محمد صيرفي، حنين غازي الحربي.

وساعد في التنظيم والتنسيق لهذه الفعالية نبيلة سندابي، رزان تيمور، الميساء محمد عثمان.

كما وضح الجاسر: هذه الانطلاقة لهم في سوق العمل وندعوا للمقابل المنتجين والمخرجين إلى متابعة ما يقدم من هذه الفئة كشابات وأيضاً يوجد شباب في نفس المجال وسيأخذوا فرصتهم من عرض وتقديم وإتاحة الفرصة لهم ونتشرف بإستقطاب جميع أنواع المواهب الأخرى في مجالات متنوعة.

علماً بأن التذاكر تباع في مقر الجمعية بسعر (١٥٠) ريال فقط تصحبها شهادة معتمدة، للاستفسار الإتصال على: 0549051175