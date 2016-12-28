انخفاض في أسعار السيارات بنسبة 20 % وتوقع الهبوط الي 40%

كشف مختصون أن أسعار السيارات انخفضت بنسبة 20% في الوقت الراهن، مبينين أن استمرار الركود في القطاع لفترة زمنية سوف يجبر المصانع على تخفيض أسعار السيارات بنسبة قد تصل إلى 40%، منوهين أن الوكالات المحلية لا تملك صلاحيات التحكم بالأسعار.

وأكد مقرن ناصر المطيري مالك معرض للسيارات بحسب صحيفة “الوطن” أن هناك ركودا في مبيعات السيارات منذ العام الماضي، قائلا: “الوكالات ما زالت متمسكة بأسعارها ولم تخفض سوى نسبة ضئيلة، وأن أسعار السيارات انخفضت بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20%.

وقال إن مبيعات معارض السيارات المستخدمة بدأت كذلك تشهد انخفاضا في المبيعات خاصة بعد المتغيرات الاقتصادية الأخيرة، مضيفا أن الوكالات تقوم ببيع السيارات ذات الألوان المرغوبة وبأسعار منخفضة جدا، ما يجبر أصحاب المعارض على البيع بأسعار منافسة أيضا.

وأقر عضو اللجنة الوطنية للسيارات بمجلس الغرف السعودية منصور العدوان، بوجود انخفاض في مبيعات السيارات، مؤكدا أن الأسعار ما زالت محددة من قبل الشركات المصنعة، ولذلك في حال استمر الانخفاض في الاقتصاد بصفة عامة سيستمر معها الهبوط في المبيعات، وذلك سوف ينعكس على الأسعار، مؤكدا أن تخفيض أسعار السيارة لا يأتي إلا برضى المصنع نفسه وهو من يقيم الأسعار بحسب نسبة الطلب على السوق المحلي للبلد.

وكشف العدوان أن الوكالات لديها عروض تسويقية أخرى تستطيع أن تقدمها للمشتري لكسب رضاه وهي تتركز في تمديد الضمان على الصيانة المجانية وتنزيل أسعار الموديلات القديمة ولكن بنسبة ضئيلة، لافتا إلى أن المتغيرات الاقتصادية الأخيرة سوف تقلل من الطلب وبالتالي الشركات الأم تدرك ذلك وهي من تقيم حركة نمو السوق، مؤكدا أنه في حال استمر الركود في مبيعات السيارات فمن الطبيعي سوف تخفّض الشركات أسعارها بين 15% إلى 40% بحسب نوع وحجم السيارة.