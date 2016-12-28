 “دلتا” الأميركية تلغي صفقة مع “بوينغ” بأربعة بلايين دولار | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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“دلتا” الأميركية تلغي صفقة مع “بوينغ” بأربعة بلايين دولار

“دلتا” الأميركية تلغي صفقة مع “بوينغ” بأربعة بلايين دولار
Delta airplanes line up on the taxi way for take off after Delta Air Lines' computer systems crashed on Monday, grounding flights around the globe, at Hartsfield Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. August 8, 2016. REUTERS/Tami Chappell
المناطق- واشنطن

اعلنت شركة «دلتا ارلاينز» الاميركية في بيان لها الغاء طلبية لشراء 18 طائرة «بوينغ 8-787» دريملاينر كانت أوصت عليها شركة «نورث وست ارلاينز» التي اندمجت معها في العام 2008.

وأوردت وسائل الاعلام الأميركية المتخصصة ان هذه الطلبية كانت تقدر بقيمة اربعة بلايين دولار، وكانت «دلتا» ارجأت في العام 2010 هذه الطلبية الى 2020. وأوضحت «دلتا» في البيان أن «القرار منسجم مع استراتيجيتنا القائمة على تقييم حاجاتنا من الطائرات الضخمة بحذر».

طائرة «787 دريملاينر» هي الطراز الاحدث لدى «بوينغ»، بدا استخدامها في العام 2011، وهناك طلبيات لشراء 1200 طائرة لم يتم تسليم سوى 500 منها حتى الان، وفي وسع طائرة 8-787 نقل حوالى 250 راكبا على مسافة تفوق 13500 كيلومترا.

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