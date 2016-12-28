الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين

بدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين.

وقالت مصادر محلية إن العملية العسكرية تستهدف تحرير منطقتي المخدرة وهيلان ومركز مديرية صرواح غرب المحافظة من الإنقلابيين.

وتتزامن الحملة العسكرية مع حملات مشابهة انطلقت خلال اليومين الماضيين في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي شبوة شرق البلاد، حققت نجاحات كبيرة واستعادت العديد من المناطق.