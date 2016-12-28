 الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

إلزام البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة ‏‫أمير القصيم يشهد “اليوم” حفل تخريج ٢٤٦ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم مؤسسة النقد: ضوابط التأمين الجديدة للمركبات ستحقق العدالة في السوق الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين “دلتا” الأميركية تلغي صفقة مع “بوينغ” بأربعة بلايين دولار انخفاض في أسعار السيارات بنسبة 20 % وتوقع الهبوط الي 40% فعاليات وورش عمل ضمن لقاء المكياج المسرحي والسنمائي للنساء بفنون جدة شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه إيقاف بدل النقل خلال الإجازات.. وإعلان العطلة النصفية مشروع عون لتمكين الاسر المنتجة يقيم ورشة “أساسيات مشروعي الصغير” للفتيات مليشيات طائفية عابرة للحدود حلب تستغيث.. مليشيات الأسد تنهب البيوت وتبيع أثاثها بثمن بخس

الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين

الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين
عناصر من المقاومة الشعبية في الجوف (أرشيفية)
المناطق _واس

بدأ الجيش الوطني الموالي للشرعية في اليمن، اليوم، عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين.
وقالت مصادر محلية إن العملية العسكرية تستهدف تحرير منطقتي المخدرة وهيلان ومركز مديرية صرواح غرب المحافظة من الإنقلابيين.
وتتزامن الحملة العسكرية مع حملات مشابهة انطلقت خلال اليومين الماضيين في جبهة نهم شرق صنعاء، وفي شبوة شرق البلاد، حققت نجاحات كبيرة واستعادت العديد من المناطق.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>