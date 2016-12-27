 ‏‫أمير القصيم يشهد “اليوم” حفل تخريج ٢٤٦ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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‏‫أمير القصيم يشهد “اليوم” حفل تخريج ٢٤٦ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

‏‫أمير القصيم يشهد “اليوم” حفل تخريج ٢٤٦ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم
المناطق _القصيم
يشهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مغرب اليوم الأربعاء ، حفل تاريخ ٢٤٦ حافظاً وحافظة لكتاب الله و٨٥ مجازاً ومجازة ، بجامع الراجحي بمدينة بريدة ، الذي تنظمه الجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم ببريدة.
وأوضح فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ الدكتور علي بن إبراهيم اليحي أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم  ببريدة تحتفي هذا المساء بتخريج ثلة من أبنائها ممن أمضوا أوقاتهم بين جنبات المساجد وفي حلق الذكر يحفظون كتاب الله الكريم ويرتلونه، يقوم عليهم معلمون أكفاء وجهاز إداري وإشرافي يتفانى في خدمة القرآن الكريم.
مؤكداً أن هذا الاحتفاء يأتي والجمعية بحمد الله تشهد نقلة نوعية وتميزاً واضحاً في التخطيط  وجودة المخرجات على مستوى جميع إدارات الجمعية في البنين والبنات والمعاهد  مستهدفة بذلك كافة شرائح المجتمع.
لافتاً أن الدور الذي تشرفت به الجمعية وأكرمها الله به تستمد العون على أدائه من الله تعالى ثم من الجهود المباركة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – والتي جعلت العناية  بالقرآن الكريم وأهله في مقدمة اهتماماتها ، ومواقف أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتورفيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز مشهودة ومشكورة في دعم جمعيات القرآن الكريم في أداء رسالتها وتحقيق أهدافها ، واحتفائه هذا المساء بأهل القرآن شاهد بذلك.
وقدم فضيلة رئيس مجلس إدارة الجمعية بالغ شكره وتقديره لجميع الداعمين لجهود الجمعية المباركة.

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