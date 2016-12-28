 مؤسسة النقد: ضوابط التأمين الجديدة للمركبات ستحقق العدالة في السوق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

إلزام البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة ‏‫أمير القصيم يشهد “اليوم” حفل تخريج ٢٤٦ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم مؤسسة النقد: ضوابط التأمين الجديدة للمركبات ستحقق العدالة في السوق الجيش اليمني يبدأ عملية عسكرية واسعة لتحرير باقي مناطق مأرب من الإنقلابيين “دلتا” الأميركية تلغي صفقة مع “بوينغ” بأربعة بلايين دولار انخفاض في أسعار السيارات بنسبة 20 % وتوقع الهبوط الي 40% فعاليات وورش عمل ضمن لقاء المكياج المسرحي والسنمائي للنساء بفنون جدة شرطة جازان تطيح بشابين اعتديا على وافد وسلباه إيقاف بدل النقل خلال الإجازات.. وإعلان العطلة النصفية مشروع عون لتمكين الاسر المنتجة يقيم ورشة “أساسيات مشروعي الصغير” للفتيات مليشيات طائفية عابرة للحدود حلب تستغيث.. مليشيات الأسد تنهب البيوت وتبيع أثاثها بثمن بخس

مؤسسة النقد: ضوابط التأمين الجديدة للمركبات ستحقق العدالة في السوق

مؤسسة النقد: ضوابط التأمين الجديدة للمركبات ستحقق العدالة في السوق
المناطق- الرياض

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أن الهدف من الضوابط الجديدة التي أعلنت عنها أمس الأول هو التفرقة بين قائدي المركبات من حيث درجة المخاطرة لكل منهم، وفي ذلك أثر إيجابي على المواطن والمقيم ذوي القيادة السليمة من حيث الحصول على أسعار تأمين تفضيلية وعادلة، وعلى قطاع التأمين من خلال الدقة في احتساب المخاطر المحتملة لوثائق التأمين المصدرة.

وقال أحمد بن عبد الله آل الشيخ وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن من أهداف الضوابط الجديدة التي أصدرتها المؤسسة للاكتتاب في تأمين المركبات تعزيز مبادئ القيادة السليمة وتحفيز قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين على القيادة الآمنة من خلال حصولهم على أسعار تأمين أفضل، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثر إيجابي على قطاع التأمين من خلال تقليل عدد الحوادث المرورية، وبالتالي خفض حجم المطالبات التي يتكبدها قطاع التأمين.

وفيما إذا كان هناك أسعار جديدة لوثائق التأمين على المركبات أو مراجعة لها، أكد آل الشيخ أن الضوابط الآلية التي تتبعها شركات التأمين عند تسعير منتجات التأمين على المركبات هي عملية دورية تجريها الشركات تأخذ في الاعتبار بشكل رئيس رأي ومدخلات المختصين الاكتواريين وباتباع آليات فنية حسب المبادئ المتعارف عليها في التأمين، وعلى أن تكون الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها وتراعي حصول قائدي المركبات الملتزمين بالقيادة الآمنة على أسعار تفضيلية لوثائق تأمين المركبات.

وحول ما إذا كانت الضوابط الجديدة تشمل الأفراد الذين يؤمنون على مركباتهم من خلال الشركات أو المؤسسات التي يعملون فيها، بين وكيل محافظ مؤسسة النقد للرقابة أنه إذا كانت المركبات مملوكة للأفراد ذاتهم وهم من يقوم بقيادتها، فتنطبق عليهم الضوابط الجديدة وفقا للاقتصادية.
أما بالنسبة لأساطيل المركبات ذات الأعداد الكبيرة المملوكة للشركات والمؤسسات فيوجد ضوابط وآليات فنية للاكتتاب فيها وتسعيرها تختلف عن تلك الخاصة بالأفراد، وقد نظمت الضوابط الجديدة ذلك الجانب أيضا.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>