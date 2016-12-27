إلزام البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة

نقلت صحيفة “عكاظ” عن مصادر مصرفية أن مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” قد وجهت البنوك المحلية بتغذية جميع أجهزة الصرف الآلي بالعملات الجديدة، اعتبارا من اليوم الأربعاء لتمكين المواطنين من تداولها.

وقالت المصادر، وفقا للصحيفة أن علميات ضخ العملات الجديدة متواصلة، وبدأت بكميات قليلة تزداد تدريجيا مقابل تقديم البنوك للعملات من الإصدار الأخير الذي سيظل التعامل به متاحا لسنوات، فيما اعتذرت بنوك محلية على مدى اليومين الماضيين لعملائها عن تقديم العملات الجديدة لعدم توفرها في بعض الفروع أو عدم توفر الكمية الكافية.

وأعلنت “ساما”، في منتصف شهر ديسمبر الجاري تدشين الإصدار السادس للريال السعودي بفئاته المعدنية والورقية المتعددة التي صُممت وفق أحدث التقنيات والمقاييس والمعايير العالمية، مع انتقاء أفضل المواصفات الفنية والأمنية المتاحة.

وقال محافظ “ساما” أحمد الخليفي إنه سيتم طرح الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية إلى التداول في جميع فروع المؤسسة ابتداءً من 26 ديسمبر 2016م، مشيرا إلى أنه سيتم تداول فئات الإصدار الجديد جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها.