بالصور والفيديو ..الحرس الوطني يواجه آفة العصر “الإرهاب” بالقرية القتالية الأمنية

خاطب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله منسوبي الحرس الوطني اليوم بعد افتتاحة قرية التدريب القتالية بقوله ” هذه القرية زادتكم ثقة بأنفسكم سواء طيارين أو من وحدات الأمن الخاصة ، والخطوة هذه جاءت من أجلكم أنتم ، ووماوضع المبنى والقرية إلا لتدريبكم، ونريد أن نرى منكم دائما ماهو أفضل.”

وقد أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، اليوم قرية التدريب القتالية بخشم العان بمدينة الرياض.

وقام سموه بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقرية التدريب القتالية التي تهدف لرفع كفاءة التدريب وتعزّز نجاحه من خلال توسيع قاعدة التدريب الأمني والعمليات الخاصة لوحدات الحرس الوطني، ثم استعرض مراحل تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة تقدّر بـ٢٠٠ ألف متر مربع. كما تم تقديم إيجاز عن مكونات القرية ومرافقها، كما شاهد سموه فعاليات حية لتطبيقات عملية شاملة للتمارين الأمنية داخل القرية.

الجدير بالذكر أن القرية القتالية هي منشأة تدريب عالية المستوى توفر التدريبات الصعبة والواقعية للقتال في المناطق المبنية وإعطاء وحدات التدريب القدرة القتالية والرد الفوري أثناء التدريب من خلال استخدام نظام أجهزة الاشبتاك الليزي متعددة المهام والقرية القتالية تضم 15 مبنى مساندة و31 مبنى للتدريب وعدد 300 كاميرا مثبته ومجهزة بشبكة تسجيل مرئي بالصوت والصورة بالشوارع وبداخل الفلل لملاحظات عملية تطبيق الوحدات المتدربة لسيناريوهات التدريب الامنيه وفق المعايير التكتيكيه لعمليات اقتحام المباني وكذلك يوجد بالقريه طرق وممرات ومواقف سيارات وقنوات تصريف مياه تحت الأرض ، وأيضا منشأة لمراجعة مابعد العمل للاستفادة من الدروس المعطاة وتقديم النتائج إلى سلسلة القيادة.

الجدير بالذكر ان الحرس الوطني قام بتشكيل ثلاث ألوية للتدخل السربع بالقطاع الأوسط والقطاعين الشرقي والغربي ،من مهامها التدرب على مكافحة الإرهابيين وقتالهم داخل المناطق المأهولة بالسكان بأقل الخسائر.

بالإضافة إلى تدريب الألوية الأمنية والخاصة والوحدات الألية على القتال في المناطق المأهولة بالسكان ، حيث أن من مهام وزارة الحرس الوطني حماية أمن الوطن من الداخل والمنشأت الحيوية الهامة بالاضافه الى مشاركته أفرع القوات العسكريه الاخرى في الدفاع والذود عن حدود الممملكه من خلال وحداته الاليه المدرعه ووحدات المدفعيه والدفاع الجوي والطيران العمودي

وتعتبر القرية القتالية نموذج لماهو موجود بمركز التدريب الوطني في كاليفونيا بأمريكا للجيش الأمريكي “ntc” مع اختلاف العقيدة القتالية وتعتبر النموذج الأفضل في الشرق الأوسط ككل .