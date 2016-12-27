 12 جهة حكومية تناقش رفع ترتيب المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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12 جهة حكومية تناقش رفع ترتيب المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية

12 جهة حكومية تناقش رفع ترتيب المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية
المناطق _الرياض

ناقشت 12 جهة حكومية آليات رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2018م، وذلك خلال (الاجتماع الثاني للجنة الاستعداد لمؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2018) الذي عقد صباح الثلاثاء 28 ربيع الأول 1438هـ بمقر وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وترأسه معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل، وحضره المهندس عبد العزيز الشعيبي مدير عام برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، وممثلي الجهات المعنية.

 

وقد رحب معاليه بممثلي الجهات المشاركة في الاجتماع، كما دعا الي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وصولاً للإنجاز المنشود وهو تقدم المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، والذي يعد أحد أهداف رؤية المملكة 2030 .

 

وتطرق الاجتماع إلى عدد من النقاط شملت: توضيح مفهوم الحكومة المتكاملة، ومفهوم النفاذ الإلكتروني الموحد، مع استعراض لأبرز التجارب العالمية فيهما. وقد تم التأكيد على ضرورة العمل وفق هذين المفهومين، بالإضافة إلى توضيح أهمية تكامل الجهات الحكومية في تقديم الخدمات مع التركيز على احتياجات الأفراد. كما تم حثّ الجهات على زيادة عدد التطبيقات الإلكترونية على الأجهزة المتنقلة، وإتاحة البيانات والإحصاءات الحكومية المفتوحة بشكل أكثر فعالية تسهيلاً للوصول لها

 

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