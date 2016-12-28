 الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا!

الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا!
المناطق _متابعات

اشتبه مركز للتلقيح الصناعي في هولندا في إمكانية حدوث خطأ أثناء عملية تلقيح 26 امرأة بحيوانات منوية من رجال آخرين من غير أزواجهن.

وقال المركز الطبي التابع لجامعة اترخت إن “خطأ إجرائياً” هو المسؤول عن حدوث تلك المشكلة في الفترة بين أبريل 2005 ونوفمبر 2016.

وقد تمكن نصف عدد الأزواج الـ 26 الذين خضعوا للعلاج في المركز من الإنجاب بالفعل. وقال المركز إنه أخبر هؤلاء الأزواج بما حدث.

وأصدر المركز بياناً قال فيه: “يتقدم المركز بالأسف والاعتذار لكل الأزواج الذين تعرضوا لتلك المشكلة.”

وفي عام 2012 قاضت امرأة من سنغافورة مركزاً طبياً بعد أن اختلط عليهم الأمر بين الحيوان المنوي لزوجها وحيوان منوي لرجل غريب.

وشكت المرأة، الصينية الأصل، في الأمر عندما وجدت أن بشرة طفلها ولون شعره يختلفان تماماً عن بشرة ولون شعر زوجها القوقازي الأصل.

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