بحضور رئيس الفيفا: الهلال يفوز بجائزة “غلوب سوكر” كأفضل نادي خليجي “2016”

فاز نادى “الهلال” بجائزة “غلوب سوكر” كأفضل نادي خليجي للعام “2016”، بعد منافسة مع العين الإماراتي والريان القطري خلال حفل الجائزة الذي أقيم في مدينة “دبي” الإماراتية.

وتسلم الجائزة الأمير “نواف بن سعد” رئيس نادي الهلال خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة مساء أمس الثلاثاء بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الاستاذ “جياني انفانتينو”، إضافة لرئيس نادي ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، ونجم كرة القدم الارجنتينية “دييغو مارادونا”.

كما فاز اللاعب الإماراتي “عمر عبدالرحمن” الشهير بـ”عموري”، لاعب وسط فريق “العين” الإماراتي، بنفس الجائزة كأفضل لاعب خليجي في عام “2016”، متفوقا على الثنائي، لاعب نادي الهلال “ياسر الشهراني” والعُماني “علي الحبسي”، حارس مرمي فريق “ريدينغ الإنجليزي”.