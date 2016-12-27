إصابة مواطن بمقذوف حوثي في الطوال

تعرَّض مواطنٌ سعودي بمحافظة الطوال الحدودية في منطقة جازان لإصاباتٍ بليغة، جراء القذائف التي أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح في أحياء مأهولة بالسكان داخل المحافظة، وفقاً لـ “العربية نت”

وأطلقت الميليشيات عدَّة قذائف سقطت في مبانٍ سكنية، وأصابت مواطناً إصابة بالغة.

وردَّت مدفعية القوات السعودية على مصادر تلك القذائف، مع تنفيذ عمليات عسكرية أخرى ضد معاقل للميليشيات.

ودمَّرت القوات السعودية مخزناً للأسلحة والقذائف تابعاً للميليشيات قبالة مركز الربوعة التابع لمنطقة عسير، داخل أحد الكهوف في محاولة للانقلابين فتح محاور جديدة لتنفيذ هجمات تجاه مراكز رقابية سعودية.