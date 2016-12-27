خلال وقتٍ قياسي .. تحريات القصيم توقع بشاب عشريني متهم بدهس آخر ” عمداً ” والهرب من موقع الحادث

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع كامري تويوتا م ٢٠١٦ بدهس شابٍ آخر ( ٢٥ سنة ) على إثر خلافٍ وقع بينهما وارتكابه الفرار مما أدى إلى تعرضه للإصابة جراء ذلك ، فقد أسفرت بفضل الله جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي عن تحديد هوية قائد تلك المركبة والقبض عليه – سعودي الجنسية ( ٢٢ سنة ) – واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إيداعه التوقيف وإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .. والله ولي التوفيق ..