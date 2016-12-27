 خلال وقتٍ قياسي .. تحريات القصيم توقع بشاب عشريني متهم بدهس آخر ” عمداً ” والهرب من موقع الحادث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

تجسيداً لدورها في المسؤولية الاجتماعية عين الرياض شريكاً رقمياً لمعرض (منتجون) الرابع خلال وقتٍ قياسي .. تحريات القصيم توقع بشاب عشريني متهم بدهس آخر ” عمداً ” والهرب من موقع الحادث إصابة مواطن بمقذوف حوثي في الطوال بحضور رئيس الفيفا: الهلال يفوز بجائزة “غلوب سوكر” كأفضل نادي خليجي “2016” منظمة التعاون الإسلامي تكرم أوقاف الراجحي بجائزة المؤسسة الوقفية المتميزة بالدول الإسلامية الاشتباه في حدوث عملية اختلاط أنساب أثناء تلقيح صناعي بهولندا! 12 جهة حكومية تناقش رفع ترتيب المملكة في مؤشر الحكومة الإلكترونية انقاذ حياة طفله ابتلعت عملة معدنية بحفر الباطن الندوة العالمية ترعى دوري كرة القدم في استراليا أعضاء شورى ينتقدون مدينة الطاقة ويطالبون باستضافة رئيسها ويتساءلون عن 7000 وظيفة إلزام البنوك بتغذية الصرافات بالعملات الجديدة ‏‫أمير القصيم يشهد “اليوم” حفل تخريج ٢٤٦ حافظاً وحافظة للقرآن الكريم

خلال وقتٍ قياسي .. تحريات القصيم توقع بشاب عشريني متهم بدهس آخر ” عمداً ” والهرب من موقع الحادث

خلال وقتٍ قياسي .. تحريات القصيم توقع بشاب عشريني متهم بدهس آخر ” عمداً ” والهرب من موقع الحادث
المناطق _بريده

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني أنه بالإشارة لمقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي وأظهر قيام سائق إحدى المركبات من نوع كامري تويوتا م ٢٠١٦ بدهس شابٍ آخر ( ٢٥ سنة ) على إثر خلافٍ وقع بينهما وارتكابه الفرار مما أدى إلى تعرضه للإصابة جراء ذلك ، فقد أسفرت بفضل الله جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي عن تحديد هوية قائد تلك المركبة والقبض عليه – سعودي الجنسية ( ٢٢ سنة ) – واتخذت بحقه الإجراءات الأولية اللازمة وجرى إيداعه التوقيف وإحالته لهيئة التحقيق والإدعاء العام .. والله ولي التوفيق ..

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>