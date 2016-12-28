 العسيري: لا مجال للمقصر في صحة نجران ‎ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

للجنسين .. وظائف شاغرة في جامعة طيبة بالصور والفيديو ..الحرس الوطني يواجه آفة العصر “الإرهاب” بالقرية القتالية الأمنية دراسة: “الغطس” يرفع من خطر الإصابة بتلف الأسنان ! ٣٠٠ تربوية يحضرن الملتقى الإرشادي ( الانحرافات الفكرية وآثارها على السلوك ) بتعليم مكة حملة المملكه تبدأ تسيير القوافل الاغاثية للاشقاء السوريين النازحين في حلب تحت شعار “لأجلك يا حلب” العمل لمستفيدي الضمان : حدثوا بياناتكم تفادياً لإيقاف الصرف ال عباس ينال البكالوريوس بامتياز ومرتبة الشرف من أمريكا مركز براعم التحدي ينفذ مهرجانه بحضور المشرفات و الأمهات ضبطت حملة مشتركة من جميع الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج عدد من المخالفات الأمنية ومرورية العسيري: لا مجال للمقصر في صحة نجران ‎ تجسيداً لدورها في المسؤولية الاجتماعية عين الرياض شريكاً رقمياً لمعرض (منتجون) الرابع خلال وقتٍ قياسي .. تحريات القصيم توقع بشاب عشريني متهم بدهس آخر ” عمداً ” والهرب من موقع الحادث

العسيري: لا مجال للمقصر في صحة نجران ‎

العسيري: لا مجال للمقصر في صحة نجران ‎
المناطق_نجران

كسر المدير العام للشؤون الصحية في منطقة نجران خالد عايض العسيري، البروتوكول في زيارات المرضى في مستشفيات المنطقة، متجنبا فلاشات التصوير، مبررا بأن جولاته التفقدية وزياراته المستمرة للمرضى لتلمس احتياجاتهم لا تستحق الشكر والظهور الإعلامي، وما يقوم به واجب مهني ووطني ومن صميم أعماله، وجزء من الأمانة الملقاة على عاتقه من ولاة الأمور، في الرقي بالخدمات الصحية في المنطقة.  ورصدت “الوطن” أمس، تجول المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة في أروقة مستشفى الملك خالد، وفي محاولة جادة لالتقاط صور له خلال زيارته المرضى المنومين داخل أقسام التنويم إلا أنه اعتذر، قائلا: ليس ضروريا التصوير، وإظهار جولتي للرأي العام، لقد حضرت من أجل معرفة ماذا ينقص المريض، وجودة الخدمات المقدمة لمن هم أمانة في أعناقنا، مؤكدا أنه لا مجال للتقصير في صحة نجران”.
وخاطب المرضى قائلا “قلبي مفتوح لكم لا أريد الشكر والثناء، هاتوا ما يضيق صدوركم من قصور أو نقص في الخدمات، وحضوري وقت وجبة الغداء من أجل أن أسمع آراءكم ومدى رضاكم عن الوجبات الغذائية التي تقدم لكم”، كما شارك مريضا وجبته ليتأكد من مدى جودة الطعام، ورغم مطالبته بالشفافية من المرضى المنومين، إلا أنهم أثنوا على الخدمات المقدمة لهم، مثمنين جهود مدير صحة نجران في زيارتهم، وتلمس احتياجاتهم عن قرب.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>