العسيري: لا مجال للمقصر في صحة نجران ‎

كسر المدير العام للشؤون الصحية في منطقة نجران خالد عايض العسيري، البروتوكول في زيارات المرضى في مستشفيات المنطقة، متجنبا فلاشات التصوير، مبررا بأن جولاته التفقدية وزياراته المستمرة للمرضى لتلمس احتياجاتهم لا تستحق الشكر والظهور الإعلامي، وما يقوم به واجب مهني ووطني ومن صميم أعماله، وجزء من الأمانة الملقاة على عاتقه من ولاة الأمور، في الرقي بالخدمات الصحية في المنطقة. ورصدت “الوطن” أمس، تجول المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة في أروقة مستشفى الملك خالد، وفي محاولة جادة لالتقاط صور له خلال زيارته المرضى المنومين داخل أقسام التنويم إلا أنه اعتذر، قائلا: ليس ضروريا التصوير، وإظهار جولتي للرأي العام، لقد حضرت من أجل معرفة ماذا ينقص المريض، وجودة الخدمات المقدمة لمن هم أمانة في أعناقنا، مؤكدا أنه لا مجال للتقصير في صحة نجران”.

وخاطب المرضى قائلا “قلبي مفتوح لكم لا أريد الشكر والثناء، هاتوا ما يضيق صدوركم من قصور أو نقص في الخدمات، وحضوري وقت وجبة الغداء من أجل أن أسمع آراءكم ومدى رضاكم عن الوجبات الغذائية التي تقدم لكم”، كما شارك مريضا وجبته ليتأكد من مدى جودة الطعام، ورغم مطالبته بالشفافية من المرضى المنومين، إلا أنهم أثنوا على الخدمات المقدمة لهم، مثمنين جهود مدير صحة نجران في زيارتهم، وتلمس احتياجاتهم عن قرب.