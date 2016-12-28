 ضبطت حملة مشتركة من جميع الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج عدد من المخالفات الأمنية ومرورية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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ضبطت حملة مشتركة من جميع الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج عدد من المخالفات الأمنية ومرورية

ضبطت حملة مشتركة من جميع الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج عدد من المخالفات الأمنية ومرورية
المناطق _الأفلاج

وكانت الحملة الأمنية المشتركة التي اشرف عليها محافظ الأفلاج زيد آل حسين  وتابعها ميدانياً مدير مرور الأفلاج العقيد سلطان السلهي ومدير شرطة الأفلاج العقيد منيف العتيبي ومدير الدوريات الأمنية الرائد منير القحطاني ومساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات الملازم أول عمير القحطاني قد انطلق مساء مطلع هذا الأسبوع وكثفت تواجدها في عدد من طرقات المحافظة ورصدت مخالفات مرورية وأمنية .
من جانبه أوضح محافظ الأفلاج الأستاذ زيد آل حسين أن الحملات الأمنية مستمرة وسوف تكثف الجهات الأمنية تواجدها في جميع أحياء الأفلاج ومراكزها مشراً أن الحملات الأمنية لن تقتصر على مدينة ليلى فحسب بل سوف تشمل جميع مراكز المحافظة وذلك من أجل ضبط ورصد كافة المخالفات الأمنية والمرورية وضبط كذلك المخالفين لنظام الإقامة

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