ضبطت حملة مشتركة من جميع الجهات الأمنية في محافظة الأفلاج عدد من المخالفات الأمنية ومرورية

وكانت الحملة الأمنية المشتركة التي اشرف عليها محافظ الأفلاج زيد آل حسين وتابعها ميدانياً مدير مرور الأفلاج العقيد سلطان السلهي ومدير شرطة الأفلاج العقيد منيف العتيبي ومدير الدوريات الأمنية الرائد منير القحطاني ومساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات الملازم أول عمير القحطاني قد انطلق مساء مطلع هذا الأسبوع وكثفت تواجدها في عدد من طرقات المحافظة ورصدت مخالفات مرورية وأمنية .

من جانبه أوضح محافظ الأفلاج الأستاذ زيد آل حسين أن الحملات الأمنية مستمرة وسوف تكثف الجهات الأمنية تواجدها في جميع أحياء الأفلاج ومراكزها مشراً أن الحملات الأمنية لن تقتصر على مدينة ليلى فحسب بل سوف تشمل جميع مراكز المحافظة وذلك من أجل ضبط ورصد كافة المخالفات الأمنية والمرورية وضبط كذلك المخالفين لنظام الإقامة