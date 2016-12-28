 مركز براعم التحدي ينفذ مهرجانه بحضور المشرفات و الأمهات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مركز براعم التحدي ينفذ مهرجانه بحضور المشرفات و الأمهات

مركز براعم التحدي ينفذ مهرجانه بحضور المشرفات و الأمهات
المناطق _محمد الحسن

نفذ مركز براعم التحدي لذوي الإعاقة بالجوف مهرجان “طموحنا دفء أرواحنا” و الذي يهدف إلى إشراك ذوي المعاقين في برامج المركز و تقديم مجموعة من الاستشارات التربوية و الإرشاد الأسري لهم بالإضافة إلى تشجيع و تحفيز الأطفال لتحقيق آمالهم وطموحاتهم وزرع الدفء في أرواحهم لمواصلة تأهيلهم وعلاجهم في كافة الظروف المناخية .
فقد استقبل المركز الأمهات بدءً من الساعة التاسعة صباحًا وأخذهن في جولة داخل قاعات المركز و مرافقه و الشرح لهن عن الجهود التي يقدمها المركز لتوفير سبل الراحة والدفء للأطفال ، ثم تم التوجه إلى قاعة التدريب الخاصة و ذلك بحضور عددٍ من منسوبات الإشراف التربوي بتعليم الجوف و تقديم البرامج التدريبية الخاصة و الموجهة لهن ، بالإضافة إلى استقبال استفساراتهن و تساؤلاتهن من خلال برنامج الإرشاد الأسري .
كما أقيم داخل المركز العديد من البرامج و الأنشطة التوعوية و التي تهدف إلى التوعية بمواصلة برنامج التأهيل للأطفال دون انقطاع ، و أقيم أيضًا العديد من العروض المرئية و المشاهد التربوية و التوعوية و المسابقات الترفيهية و الألعاب الحركية .
هذا و قد تم توزيع عدد من الملابس الشتوية و الهدايا الخاصة بالأطفال و تقديم الوجبات المقدمة من بوفيه الملكة بمشاركة الأطفال و الأمهات .
و في نهاية الزيارة قدمت الأمهات شكرهن و تقديرهن لإدارة المركز ممثلة بمديرة الإشراف العام على المركز ومديرة المسئولية المجتمعية تسنيم سعد المبارك و المسئولة المباشرة على البرنامج تهاني الصالح على ما لمسنه من رعاية و عناية و تميز في تقديم البرامج و تفعيل الأدوار التربوية بشكل متميز و الشكر موصول لمسئولة العلاقات العامة والإعلام رؤيا عبدالسلام الجابر  و بدور الشمري .

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