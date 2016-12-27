 العمل لمستفيدي الضمان : حدثوا بياناتكم تفادياً لإيقاف الصرف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العمل لمستفيدي الضمان : حدثوا بياناتكم تفادياً لإيقاف الصرف

العمل لمستفيدي الضمان : حدثوا بياناتكم تفادياً لإيقاف الصرف
المناطق _الرياض

دعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الشخصية عبر موقع البوابة الإلكترونية للوزارة ومكاتب الضمان ووحدات الإعانة في جميع مناطق المملكة تفاديا لإيقاف الصرف عنهم بعد يومين فقط، مع بدء الشهر الجديد 1-4-1438، وإبعادهم بشكل نهائي في 1-5-1438.

وناشدت الوزارة من تبقى من المستفيدين إلى الاستجابة السريعة في تحديث بياناتهم، قائلة إن مشروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص بتحديث البيانات يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، إضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة وعملائها من خلال قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة وضمان وصول دعم الوزارة لأكبر عدد ممن هم بحاجة للدعم.
وأشادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتفاعل السريع من قبل المستفيدين من خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية، موضحة أن نسبة من قاموا بتحديث بياناتهم الشخصية من مستفيدي الضمان الاجتماعي منذ إطلاق المشروع في شهر صفر وصل إلى 82%، في حين بلغت نسبة من حدثوا بياناتهم من مستفيدي الرعاية الاجتماعية أكثر من 60%.
وتتيح عملية التحديث الجديد لبيانات المستفيدين  الوصول إلى أكبر عدد ممن هم بحاجة إلى الدعم، إضافة إلى استحداث قنوات جديدة وتقنيات متطورة وميسرة تمكن الوزارة من تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لعملية التواصل بينها وبين عملائها وفق خطة مدروسة، مشيرا إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان والرعاية، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين.

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