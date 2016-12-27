 دراسة: “الغطس” يرفع من خطر الإصابة بتلف الأسنان ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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دراسة: “الغطس” يرفع من خطر الإصابة بتلف الأسنان !

دراسة: “الغطس” يرفع من خطر الإصابة بتلف الأسنان !
المناطق - وكالات

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الغطس مثل أى نشاط بدنى، لكنه يمكن أن ينتهى إلى رحلة لطبيب الأسنان.

وقد وجدت دراسة نشرت مؤخراً عبر صحيفة “ديلى ميل”، أن 4 من كل 10 أشخاص يذهبون للغوص الترفيهى يعانون من مشاكل فى الأسنان، بداية من آلام الفك إلى كسر الحشوات.

وأوضح الباحثون من جامعة بافالو الأمريكية، أن التقلبات فى الضغط تحت الماء يسبب مشاكل فى جذور الأسنان، مما يسبب حدوث تكسير وتحطيم فى الضروس.

وقال معد الدراسة الدكتور “فينيشا راننا”، إن هناك حاجة لخضوع الغواصين لمعايير اللياقة الطبية، ولكن لا توجد شروط مسبقة لصحة الأسنان. وأشار الباحثون إلى أنه تحت سطح الماء، يرتفع الضغط فى الأماكن المقفولة من الجسم مثل الأسنان والجيوب الأنفية.

وخلصت الدراسة، التى نشرت فى مجلة طب الأسنان البريطانية، إلى أن الغواصين الذين يذهبون للتنزه والترفيه ينبغى أن يخضعوا إلى استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار الغوص.

جدير بالذكر أن اتحاد مدربى الغوص المحترفين الذين يتكونون من 24 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، يقترحون أيضاً تقييم صحة الأسنان قبل الغوص.

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