أمانة الشرقية: تسليم مقاول مشروع نفق وجسر تقاطع الملك عبدالله مع الملك عبدالعزيز 90% من مستحقاته

أكدت أمانة المنطقة الشرقية أنه تم تسليم المقاول المنفذ لمشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز في محافظة الخبر، 90% من مستحقاته المالية وهي المبالغ التي يحصل عليها أي مقاول قبل تسليم المشروع، كما أن الامانة ماضية في متابعة تنفيذ المشروع والزام المقاول بتسليمه خلال 120 يوم.

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي، بأنه لا متطلبات مالية تعيق تنفيذ المشروع، وأن العمل في مشروع نفق وجسر تقاطع الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز في محافظة الخبر يسير بشكل طبيعي، وأن المشروع في مراحله النهائية، حيث بلغت نسبة الانجاز في المشروع 96 %، وأنه لا يوجد أي معوقات تعترض المشروع، الذي يعتبر من أهم المشروعات الحيوية في المحافظة، مشدداً

على أن العمل في المشروع يسير بشكل طبيعي، وأن هناك متابعة من قبل الامانة ممثلة في بلدية محافظة الخبر لسير جميع أعمال المشروع بشكل يومي.

وأعتبر مشروع نفق وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز بالخبر، من أهم المشاريع الحيوية بالمحافظة نظرا لإسهامه، عند اكتمال تنفيذه وافتتاحه في تسهيل الحركة المرورية من وإلى وسط الخبر، والمشروع عبارة عن ثلاثة مستويات مكونة من جسر في اتجاه طريق الملك عبدالعزيز ونفق في اتجاه طريق الملك عبدالله ودوار في منسوب الأرض الطبيعية بقيمة إجمالية 282 مليون ريال.

ويشمل مشروع تقاطع طريق الملك عبدالله مع شارع الملك عبدالعزيز نفق على امتداد طريق الملك عبدالله بطول 935 متراً ب 3 مسارات رئيسية، يعلوه دوار لتسهيل حركة التقاطع وجعلها حره، وجسر أعلى الدوار باتجاه طريق الملك عبدالعزيز بطول 700 متر يتضمن مسارين لكل اتجاه . وقد تم انجاز اجزاء كبيرة من المشروع بنسبة تتجاوز الـ96% وسيساهم في فتح حركة المرور للقادم من الظهران وصولا إلى الكورنيش دون أي توقف.