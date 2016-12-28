سراج : التلفزيون مازال الأهم لشابات الأعمال

اختتم المجلس التنفيذي لمجلس شابات الاعمال بغرفة الشرقية اعماله للعام الجاري 2016 بعقد اللقاء الموسع بعنوان (دور الاعلام في دعم شابات الاعمال).

واستضاف اللقاء الذي عقد مساء الاحد مدير المحتوى في مجموعة قنوات روتانا الاعلامية منى سراج التي تحدثت عن الوسائل الاعلامية الأسرع في الوقت الحالي وكيفية استغلال هذه الوسائل لدعم شابات الأعمال، و اسباب نجاح او فشل أي مشروع اعلامي، بالإضافة الى اهم الطرق والاساليب الصحيحة لمقابلة تلفزيونية ناجحة.

واوضحت سراج خلال اللقاء بان الشاشة التلفزيونية مازالت اعلى قائمة الاهمية بالنسبة لشابات الاعمال من حيث نقل طموحاتهن واهدافهن ومشاريعهن في قطاع الاعمال، مؤكدة بان التلفزيون يعطي ثقة اكبر لدى المشاهد عن قنوات التواصل الاجتماعي.

وحول حملات استقطاب الجمهور من خلال مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي اوضحت سراج بان تلك الحملات ان لم تكن ذات مضمون ومحتوى جيد لن تنجح الحملات فهي عملية تكاملية، مشيرة الى ان الشاشة التلفزيونية عادة ما تغطي الفعاليات ذات النفع العام بدون مقابل عكس بعض القنوات ومواقع التواصل.

وقدمت سراج نصيحة لشابات الاعمال عند التعامل مع الشاشة التلفزيونية، لتحقيق اهداف الظهور التي ترتجيها بان تكون مطلعة على محاور اللقاء وملمة بالمواضيع التي تتخصص فيها وايضا تختار الوقت والمذيع المناسبين ولا تكثر من الحضور.

واختتمت سراج اللقاء بقولها ان الاعلام مثل المجهر يعملك ما ينقص عملك، ومثل النور فهو يظهر عملك للناس، وهو الصديق الذي يساعدك على التطور.

وفي الختام كرمت رئيسة مجلس شابات الاعمال بالغرفة العنود الرماح، ضيفة اللقاء منى سراج، بحضور مديرة مركز سيدات الاعمالبغرفة الشرقية هند الزاهد.