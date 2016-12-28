(العمل) تستثني 5 حالات من تسجيل الآيبان في تحديث بيانات مستفيدي الضمان

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استثناء بعض الحالات من تسجيل رقم الحساب البنكي (الآيبان) في عملية تحديث البيانات الخاصة بالمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية.

وأوضح وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي الدكتور نايف الصبحي أن الوزارة ستستمر في الصرف للأيتام ممن هم أقل من 18 عاما ولأبناء أسرة السجين والمتغيب أو المفقود ولأبناء الأسر المهجورة أو المعلقة ممن هم دون سن الـ 18 عاماً.

وقال الدكتور الصبحي: “إن الصرف لهذه الحالات سيتواصل بالبطاقات البنكية مسبقة الدفع حتى الحصول على رقم حساب بنكي، مع السماح لهذه الحالات بتحديث بياناتها عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو نظام الضمان دون أن يكون رقم الحساب البنكي (الآيبان) إجبارياً”، مؤكداً أن هذه الاستثناءات

تأتي مراعاة لذوي الظروف الخاصة الذين تواجههم بعض المعوقات في عملية تحديث البيانات.

وأشار إلى أن مشروع تحديث بيانات مستفيدي الضمان والرعاية بصيغته الحالية سيعجل بنقل تحويل المخصصات المالية إلى الحساب البنكي الشخصي للمستفيد، للحد من مشاكل البطاقات الحالية.

وبين أن توجه الوزارة لتحويل المعاشات الضمانية للحسابات الجارية جاء عقب تزايد شكاوي مستفيدي الضمان من تأخر إصدار البطاقات والأرقام السرية الخاصة بها، وللحد من مشاكل البطاقات الحالية، وهو ما دفع الوزارة إلى البحث عن حلول أخرى ونقل معاشات المستفيدين من حسابات الظل التي لا تحمل إي بيانات لصاحب

البطاقة إلى حسابات جارية تحتوي على معلومات العميل، لافتاً إلى أن مشروع تحديث البيانات سيعجل بنقل معاشات مستفيدي الضمان إلى الحسابات الجارية، إذ تسعى إلى تحويل المخصصات المالية لـ 837,072 ألف أسرة ضمانية يتبعهم 1,470,423 شخص بعدد كلي يصل إلى 2,307495 مستفيد من الضمان لحساباتهم البنكية الشخصية.