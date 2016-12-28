 العيسى يشيد بجهود تعليم عسير في تحقيق رؤية 2030 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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العيسى يشيد بجهود تعليم عسير في تحقيق رؤية 2030

العيسى يشيد بجهود تعليم عسير في تحقيق رؤية 2030
المناطق - عسير

أشاد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، بجهود الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير ، في تنفيذ برامج وفعاليات ” التخطيط التشغيلي وقياس مؤشرات الأداء ” للقيادات التعليمية والمشرفين والمشرفات ، تحقيقا للخطة التشغيلية في ضوء الأهداف العامة ومؤشرات قياس الأداء في برنامج التحول الوطني 2030.
و قال الدكتور العيسى في خطاب لمدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان : “يسرني أن أشيد بهذه الفعاليات والبرامج المنفذة ، وأن أقدم لكم وللزملاء والزميلات في إدارة التخطيط الشكر والتقدير على هذه الجهود المتميزة ، والعمل الجاد نحو تطوير مهارات وقدرات ومعارف منسوبي الإدارة في مجال التخطيط التشغيلي وقياس مؤشرات الأداء ، والذي ينعكس بدوره على رفع كفاءة العمل وزيادة الإنتاجية ، وتحسين الأداء لتحقيق الأهداف المنشودة ، لتطوير التعليم ومساهمته الفاعلة في تحقيق رؤية المملكة 2030”.
بدوره أكد آل كركمان ، أن تعليم المنطقة بكافة أقسامه وإداراته ، لا يألو جهدا في تنفيذ الخطط والبرامج الوزارية ، التي تهدف إلى تحقيق تطلعات الدولة ، ورفع مستوى جودة العمل في الميدان التربوي ، مثمنا الدعم الدائم والمستمر لتعليم المنطقة من لدن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ، وتقديره الدائم لكافة الجهود المبذولة .

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