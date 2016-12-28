تركيا: الانتقال نحو السلام في سوريا لا يمكن أن يضم الأسد

أكدت تركيا اليوم الأربعاء، استحالة الانتقال نحو عملية السلام في سوريا في ظل وجود رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وأوضح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم أن أي عملية انتقال نحو السلام في سوريا تضم الرئيس بشار الأسد ستكون “مستحيلة” إذ أن المعارضة السورية لن تقبله.

وأضاف الوزير أن تركيا أعدت اتفاقا يسعى لوقف إطلاق النار.

وكانت وسائل إعلام تركية قد ذكرت في وقت سابق أن تركيا وروسيا اتفقتا على اقتراح يسعى لوقف إطلاق النار في عموم سوريا.

ونقلت وكالة “الاناضول” التركية عن مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها: “إن تركيا وروسيا اتفقتا على مقترح لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار وإجلاء السكان في مدينة حلب ليشمل عموم الأراضي السورية، وسيتم عرضه على أطراف الأزمة في سوريا”.

وأوضحت المصادر أن المقترح المذكور يهدف لتطبيق وقف إطلاق النار في جميع مناطق الاشتباكات بين النظام السوري والتنظيمات الأجنبية الإرهابية الموالية له من جهة والمعارضة من جهة أخرى.

وشددت المصادر على أن أنقرة وموسكو ستبذلان جهودًا حثيثة لإدخال وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة حيّز التنفيذ اعتبارًا من الليلة المقبلة، بحيث يستثني التنظيمات الإرهابية.