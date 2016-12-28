 زلزال بقوة 5.7 درجة يهز ولايتي نيفادا وكاليفورنيا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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زلزال بقوة 5.7 درجة يهز ولايتي نيفادا وكاليفورنيا

زلزال بقوة 5.7 درجة يهز ولايتي نيفادا وكاليفورنيا
المناطق_وكالات

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.7 درجة أعقبته سلسلة من التوابع هز منطقة بالقرب من الحدود بين ولايتي نيفادا وكاليفورنيا في الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء.
وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني إن أول زلزال سجل على مسافة 29 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من بلدة هوثورن الساعة 12:18 بعد منتصف الليل تلته هزة تابعة بقوة 5.7 درجة بعد أربع دقائق من الزلزال الأول في الموقع ذاته.

وقالت الهيئة إن الزلزال الأول الذي ذكرت في البداية أن قوته 5.8 درجة كان على عمق نحو 19 كيلومترا، وأضافت أن سلسلة توابع وقعت وتراوحت قوتها بين 2.7 و5.6 درجة.
ولم ترد تقارير أولية عن حدوث أضرار أو خسائر بشرية.

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