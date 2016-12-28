بالصور.. نجوم الاهلي والاتحاد يواجهون التعصب بـ 1000 توقيع

وثق نجوم فريقي الاتحاد والاهلي من لاعبين واعلاميون عشية امس الاول قناعتهم بضرورة محاربة كل اشكال التعصب الرياضي واعطائها الاولوية القصوى وذلك خلال توقعيهم جنبا الى جنب على منصة ملتقى مكة الثقافي تحت شعار “كيف نكون قدوة” في ملعب الجوهرة .

وسجل نحو 1000 نجم رياضي توقيعهم على المنصة التي وان اختلفت فيها طريقة كتابتهم الا انها اتفقت على ان الاولوية في الرياضة نبذ التعصب والقيام بدور القدوة الحقيقي لاعبين واعلاميون.

وفي هذا السياق، قال ماجد الفهمي المدير الاعلامي لنادي الاهلي “ان تطبيق هذا الشعار مسئولية كبيرة علينا كرياضيين باعتبار ان شريحة الشباب التي تعد اكبر الشرائح المتابعة للرياضة ترى في الرياضيين لاعبين واعلاميون قدوة ومثال”.

واقر الفهمي ” بان التعصب وصل حدود لايمكن القبول بها، ويحتاج الى تعامل واعي وخلاق للسيطرة على ذلك من خلال مشروع ومبادرة حقيقة تناقش كافة الاسباب الحقيقة لما وصلنا اليه”.

واضاف ” ربما نختزل نحن الرياضيين فكرة المشروع كيف نكون قدوة في الامور المتعلقة بالرياضة وهي التعصب واهمية ان يكون اللاعب والرياضي قدورة للشباب الذين يهتمون بكافة الجوانب المتعلقة به”. معبرا عن شكره لامارة منطقة مكة المكرمة على هذه المبادرة التي تسير جنبا الى جنب لبناء الانسان ، فبناء المكان لايمكن ان يكون الا ببناء الانسان .

واعتبر الاعلامي عادل عصام الدين مدير الاعلام في فريق الاتحاد ” ان هذه المبادرة مبادرة خلاقة يمكن للاندية والشخصيات الرياضية ان تكون جزء منها بتقديم مبادرات حقيقة لمعالجة الكثير من مشاكل الرياضة وفي مقدتها التعصب”.

واضاف ” صناعة القدوة وتعزيز فكرة القدوة وخاصة في المجال الرياضي مهمة جدا وذلك لان الشريحة الاكبر وهم الشباب يمكن استهدافهم والتأثير عليهم بشكل ايجابي من خلال الرياضة التي عادة ماتكون ابرز اهتماماتهم “.

في حين ذهب فيصل المشاري مدير اعلام الاتحاد سابق ومذيع قناة يو اف ام الى ” ان استهداف الشباب وخاصة من خلال الرياضة التي تعد اقرب واسرع طريق الى قلوب وعقول شريحة الشباب هي فكرة جميلة، واستثمار الوجوه الرياضية التي يمكن ان تكون قدوة حقيقة فكرة اجمل”.

واضاف ” كيف نكون قدوة، مشروع جبار وعبارة كبيرة ، تجعلك تطرح السؤال عدة مرات ، كيف يمكن ان نكون قدوة، كرياضيين ولاعبين ومشاهير، لنسهم في بناء المجتمع انسانيا ، ونقضي على كل اشكال القدوة السيئة التي ينتقل مضمونها ومفهومها وتأثيرها الى المجتمع”.

من جهته اكد اللاعب الاتحادي عدنان فلاته “ان على نجوم الرياضة مسئولية كبيرة في تقديم القدوة الصالحة للجماهير، وصناعة القدوة بدعم وتبني كل الافكار الجيدة والوقوف في وجه كل التصرفات السلبية “. معتبرا ” ان بدء الانسان بنفسه هي اولوية القدوة الحقيقة”.

من جهته اكد سلطان الدوسري مدير العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي لامارة منطقة مكة المكرمة ” ان مشروع ملتقى مكة الثقافي ياتي ضمن المبادرات الجديدة والمشاريع الفكرية التي تنسجم مع الرؤية الشاملة التي تبناها صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة المتمثلة في بناء الانسان وتنمية المكان” في منطقة مكة المكرمة .

وأضاف “نهدف من تبني شعار هذا العام “كيف نكون قدوة ” الى بناء نموذج القدوة المميزة في المجتمع وتعزيز مفهومها، وستقتبس كل الفعاليات والبرامج روحها وهويتها من هذا الشعار”.

وتابع ” شاركت حتى الان 56 جهة حكومية بـ 202 مبادرة تهدف الى تعزيز مفهوم القدوة في لدى انسان مكة المكرمة، وسيفتح المجال امام الجهات الخاصة والافراد للمشاركة في هذا المشروع “.