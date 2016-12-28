إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لليمنيين الحصول على إشعار أهلية عمل

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للأشقاء اليمنيين ممن سبق لهم الحصول على إشعار زائر، إمكانية إصدار إشعار أهلية عمل، عبر الموقع الالكتروني لبوابة (أجير) على الرابط www.ajeer.com.sa, وذلك إنفاذاً للتوجيهات المستمرة بمواصلة تقديم الدعم والتسهيلات لليمنيين تقديراً للظروف الحالية التي تمر بها بلادهم.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن إشعار أهلية العمل تعُد وثيقة قانونية توثق العلاقة التعاقدية بين الزائر والمنشأة، كما أنها تحل محل رخصة العمل التي ستمكن الأشقاء اليمنيين من تحويل بطاقة الزائر إلى إقامة.

وأفاد أن تقديم هذه الخدمة يقتصر على المنشآت، ويشترط أن تكون المنشأة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وأن يكون حسابها نشطا، وأن تقع في النطاق الأخضر المتوسط فما فوق، وألا يتسبب توظيف الزائر في نزول نطاق المنشأة، مبيناً أنه سيتم احتساب الزائر المصدر له إشعار أهلية عمل في برنامج نطاقات والخصم من نسبة توطين المنشأة خلال مدة سريان الإشعار، كما يجب على المنشأة تسجيل الزائر المتعاقد معه في التأمينات الاجتماعية فرع الأخطار المهنية.

وبين أنه يجب على الزائر اليمني للاستفادة من خدمة إشعار أهلية عمل، أن يتراوح عمره بين 18 – 60 عاماً ذكراً أو أنثى، وأن يحمل بطاقة زائر صالحة صادرة من المديرية العامة للجوازات، وجواز سفر من الحكومة الشرعية اليمنية، وأن يتم تسجيل معلومات الجواز على الملف الحدودي الخاص بالزائر اليمني لدى المديرية العامة للجوازات.

ودعا أبا الخيل، أصحاب المنشآت والأشقاء اليمنيين إلى الاستفادة من الخدمة عبر زيارة الموقع الالكتروني لبوابة أجير، وإتباع الخطوات الموضحة في الموقع للاستفادة من الخدمة، وفي حال وجود أية استفسارات الاتصال على هاتف خدمة العملاء في بوابة أجير 920002866 ، أو هاتف خدمة العملاء في الوزارة رقم 19911