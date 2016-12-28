 افتتاح أول معهدللتدريب على صيانة وصلات الجهد العالي والفائق.. الوطنية لنقل الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة PFISTERERالسويسرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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افتتاح أول معهدللتدريب على صيانة وصلات الجهد العالي والفائق.. الوطنية لنقل الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة PFISTERERالسويسرية

افتتاح أول معهدللتدريب على صيانة وصلات الجهد العالي والفائق.. الوطنية لنقل الكهرباء توقع مذكرة تفاهم مع شركة PFISTERERالسويسرية
المناطق_الرياض

وقّعت الشركة الوطنية لنقل الكهرباء احدىالشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباءمذكرة تفاهممع شركة PFISTERERالسويسرية بهدف تطوير قطاع نقل الكهرباء، وتحويلالعلاقة معها لمجال الشراكة الاستراتيجية لجعل المملكة محوراً رئيسياً لصناعات الجهد العالي والفائق بالشرق الأوسط.

أوضح ذلكالمهندس محمد بن سليمان الرفاعنائب الرئيس للهندسة بالشركة الوطنية لنقل الكهرباء، الذي وقع الاتفاقية نيابة عن الشركة، مشيراً إلى أن الغرض الأساسي من هذه الاتفاقية هو العمل على توطين الصناعات الكهربائية والتكنولوجيا الحديثة الخاصة بها، والعمل على تدريب الشباب السعودي على هذه الصناعات، كذلك بناء شراكات استراتيجية مع الشركات العالميةوتشجيعها على انشاء مصانع لها في المملكة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الشركة لدعم الصناعات الكهربائية، وزيادة المكون المحلي لمشاريع الكهرباء.

وأضاف الرفاع أنه تمأيضاً افتتاح أول مركز تدريب متخصص في تركيب وصيانة الوصلات والنهائيات الخاصة بالجهد العالي والفائق في المملكة،والذي تم انشاءه بالشراكة بين مصنع PFISTERER السويسرية وشركة المشاريع المدنية والكهربائية (سبكو)، حيث سيختص المركز بتدريب وتطوير مهندسي وفنيي الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بالإضافة إلى موظفي المقاولين على تركيب وصيانة الوصلات والنهائيات، كما سيقدمبرامج تدريبية متخصصة حديثة في هذا المجال، ويمنح المتدربين شهادات معتمدة عالمياً، إضافة إلى أنه سيصبح مرجعاً للشركة للاستفسارات ودراسة المشاكل والأعطال الفنية في الوصلات والنهائيات والمساهمة في تقديم الدعم والحلول ورفع المستوى الفني في مجال تركيب وإصلاح الوصلات والنهائيات.

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