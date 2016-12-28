 مدني مكة ينتشل جثة عامل آسيوي انهالت عليه التربة داخل حفرية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مدني مكة ينتشل جثة عامل آسيوي انهالت عليه التربة داخل حفرية

مدني مكة ينتشل جثة عامل آسيوي انهالت عليه التربة داخل حفرية
المناطق_مكة

انتشل الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جثة عامل آسيوي احتجز داخل حفرة بالقرب من الطريق الدائري الرابع.
وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف إن غرفة العمليات تلقت اليوم بلاغاً يفيد باحتجاز شخص داخل حفرية تحت الإنشاء بالقرب من الطريق الدائري الرابع مقابل إسكان بن لادن.

وأوضح إنه وبعد وصول الفرق إلى الموقع، وجدوا أن الحادث عبارة عن انهيال للتربة بداخل حفرية بعمق 3 أمتار، وبأبعاد تقدر بـ (2×2)م واحتجاز شخص بداخل التربة المنهالة، مشيراً إلى أن انهيال التربة واحتجاز العامل بداخلها كان بسبب قيامه بعمل (شدة خشبية) بداخل الحفرية، ونجم عن ذلك وفاة المحتجز وهو من إحدى الجنسيات الآسيوية في العقد الرابع من العمر وجرى استخراجه عن طريق وحدات الإنقاذ بالإدارة وقد تم تسليم الموقع والجثمان للجهات المختصة لإكمال اللازم

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