مدني الباحة يحذر من استعمال السخانات الكهربائية قبل فحصها

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة من استعمال السخانات الكهربائية قبل فحصها، حتى لا تسبب في انفجار لا سمح الله.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة بأن هناك مجموعة من الإجراءات الواجب مراعاتها لصيانة السخانات وهي: أن يتم تركيب السخان وتوصيله بالماء ثم بالكهرباء وألا تزيد درجة حرارة السخان عن ٦٠ درجة مئوية وأن يكون السخان محتويا على جميع أجهزة الوقاية ( الترموستات، منظم الحرارة ، القاطع الحراري، صمام الأمان لمبة لبيان ترمومتر قياس درجةالحرارة ) والتأكد من استمرارية أن منظم الحرارة ( الترموستات ) يؤدي عمله بكفاءة وذلك بملاحظة انطفاء لمبية البيان وإعادة إضاءتها وفي حالة حدوث خلل أو تلف بالسخان يمنع استخدامه ويستدعى الفني المختص ليتم تركيب السخان أو صيانته ويجب أن تكون التوصيلات الكهربائية معزولة جيدا عن الماء وأن يكون مقبس الكهرباء بعيدا عن تناثر المياه وعلى ارتفاع كاف لمنع عبث الأطفال

مضيفتا بانه عند تنظيف وعاء السخان من الصدأ والجير قبل فصل الشتاء يجب ملاحظة فصل التيار الكهربائي عن السخان وفتح صنابر الماء الساخن لتفريغ الماء من السخان وفك مجموعة وحدة التسخين وترك الماء ليسقط ثم القيام بعملية التنظيف وإعادة تركيب الأجزاء السابقة ثم فتح محبس الماء البارد وإعادة ملء السخان وتوصيل الكهرباء إليه مع تثبيت درجة الحرارة على ( ٦٠ درجة مئوية )

و شددت المديرية على الأخذ بالإجراءات والإرشادات التي يطرحها، والكفيلة بإذن الله لتوخي الحذر والوصول إلى السلامة والأمان.

وتتمنى مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة السلامة للجميع