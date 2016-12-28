 جامعة الباحة تعقد شراكة مع “كولويرز العالمية” للاستفادة من موقع المدينة الجامعية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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جامعة الباحة تعقد شراكة مع “كولويرز العالمية” للاستفادة من موقع المدينة الجامعية

جامعة الباحة تعقد شراكة مع “كولويرز العالمية” للاستفادة من موقع المدينة الجامعية
المناطق_عبد الرحمن سفر
عقدت جامعة الباحة اجتماعا   في المدينة الجامعية بالعقيق بين لجنة الاستثمار بالجامعة والتي يرأسها الدكتور زياد الزايدي , وممثلي شركة كولويرز العالمية.
وأكد الدكتور الزايدي أنّ الاجتماع تضمّن الكيفية المثلى للاستفادة من موقع المدينة الجامعية سعيا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص PPP public private partnership.
وأشار إلى أن عقد تلك الشراكة مع “كولويرز العالمية” جاء في سياق دراسة علمية لكيفية الاستخدام الأمثل للمواقع الاستثمارية في المدينة الجامعية سواء كانت استثمارات قصيرة المدى، أو متوسطة، أو البعيدة.
وأبان الدكتور الزايدي إلى أن تفعيل أمثال هذه الشراكة مع القطاع الخاص Public Private Partnership يأتي بناء على الخطط الاستثمارية المعتمدة من الجامعة والتي يشارك فيها القطاع الخاص.

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