جامعة الباحة تعقد شراكة مع “كولويرز العالمية” للاستفادة من موقع المدينة الجامعية

عقدت جامعة الباحة اجتماعا في المدينة الجامعية بالعقيق بين لجنة الاستثمار بالجامعة والتي يرأسها الدكتور زياد الزايدي , وممثلي شركة كولويرز العالمية.

وأكد الدكتور الزايدي أنّ الاجتماع تضمّن الكيفية المثلى للاستفادة من موقع المدينة الجامعية سعيا لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص PPP public private partnership.

وأشار إلى أن عقد تلك الشراكة مع “كولويرز العالمية” جاء في سياق دراسة علمية لكيفية الاستخدام الأمثل للمواقع الاستثمارية في المدينة الجامعية سواء كانت استثمارات قصيرة المدى، أو متوسطة، أو البعيدة.

وأبان الدكتور الزايدي إلى أن تفعيل أمثال هذه الشراكة مع القطاع الخاص Public Private Partnership يأتي بناء على الخطط الاستثمارية المعتمدة من الجامعة والتي يشارك فيها القطاع الخاص.