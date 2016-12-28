 مشاجرة حامية في فندق تنقل بول جاسكوين إلى المستشفى | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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مشاجرة حامية في فندق تنقل بول جاسكوين إلى المستشفى

مشاجرة حامية في فندق تنقل بول جاسكوين إلى المستشفى
المناطق_وكالات

قال شهود إن لاعب منتخب انجلترا لكرة القدم السابق المثير للجدل بول جاسكوين تورط في شجار بفندق في لندن ونقل إلى المستشفى عقب إصابته في الرأس.
وقالت شرطة العاصمة إن ضباطا تم استدعائهم إلى فندق في شورديتش أمس الثلاثاء بسبب اضطرابات قبل نقل رجل يبلغ من العمر 49 عاما إلى المستشفى.

وقالت متحدثة باسم سكوتلاند يارد “نقل الرجل إلى مستشفى في شرق لندن في حالة مستقرة”.
وأكد الشاهد الفين كاربيو أن جاسكوين – الذي واجه متاعب عديدة مع إدمان المشروبات الكحولية – تم دفعه من فوق الدرج بعد مشادة مع نزيل آخر.
وأبلغ تيري بيكر المتحدث باسم جاسكوين صحيفة ديلي ميرور أن جاسكوين عولج في المستشفى من جرح في الرأس.
وأضاف بيكر “لم يتم القبض عليه، إنه على وشك الخروج من المستشفى والعودة لمنزله”.
وفي سبتمبر أيلول تم تغريم جاسكوين ألف جنيه إسترليني بعد إدانته بتوجيه اهانة عنصرية.

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