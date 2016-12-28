 سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7240 نقطة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7240 نقطة

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7240 نقطة
المناطق_رويترز

أغلق سوق الأسهم السعودية اليوم منخفضاً 16.51 نقطة ليقفل عند مستوى 7240.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.8 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 321 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 140 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 85 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بتروكيم، وكيمانول، وسبكيم العالمية، وساسكو، والحمادي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات كهرباء السعودية، وسامبا، والسعودي الفرنسي، وسايكو، وينساب، فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.85% و 1.49 %.
وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيمانول، وكيان السعودية، وتهامة هي الأكثر نشاطا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وسابك، ودار الاركان، وتهامة، والراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة

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