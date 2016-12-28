 إضاءات في صحة أعصاب الأطفال: لقاء علمي تنظمه الجمعيتان السعوديتان للصرع وطب أعصاب الأطفال ومستشفى ابها للولادة والأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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إضاءات في صحة أعصاب الأطفال: لقاء علمي تنظمه الجمعيتان السعوديتان للصرع وطب أعصاب الأطفال ومستشفى ابها للولادة والأطفال

إضاءات في صحة أعصاب الأطفال: لقاء علمي تنظمه الجمعيتان السعوديتان للصرع وطب أعصاب الأطفال ومستشفى ابها للولادة والأطفال
المناطق_عسير

بإشراف الجمعية السعودية للصرع والجمعية السعودية لطب الاعصاب، ينظم قسم التعليم الطبي في مستشفى الولادة والأطفال بابها في ١٤ يناير 2017م القادم اللقاء العلمي عن “اضاءات في صحة أعصاب الأطفال” 

   أوضح ذلك المتحدث الرسمي بصحة المنطقة سعيد بن عبدالله النقير وقال بأن هذا النشاط يعقد بقاعة التدريب والابتعاث بصحة عسير ويستمر لمدة يوم كامل يتم من خلاله القاء عدد من المحاضرات تتركز أهدافها على التوعية والتعريف بكل جديد في أمراض أعصاب الأطفال الباطنية والجراحية.

   ويتحدث في اللقاء نخبة من الاستشاريين المتميزين وعلى رأسهم نائب رئيس الجمعية السعودية للأعصاب البروفسور محمد جان والدكتور فهد بشيري رئيس قسم أعصاب الأطفال جامعة الملك سعود في الرياض وبمشاركه كل من الدكتور إبراهيم النعمى استشاري جراحة أعصاب الأطفال بجامعة الملك خالد، والدكتور محمد القثردي استشاري الأشعة التشخيصية عند الاطفال بجامعة الملك خالد ، والدكتور احمد الجرعي استشاري الأمراض المعدية عند الاطفال بمستشفى ابها للولادة والأطفال ، والدكتور احمد الزوعاني استشاري حديثي الولادة بمستشفى ابها للولادة والأطفال ، والدكتور علي حكمي استشاري أمراض الوراثة بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال.

  وأضاف النقير بأن اللقاء ينظمه قسم التعليم الطبي في مستشفى ابها للولادة والأطفال ممثلا في برنامج تدريب الأطفال التابع للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية ويشرف على النشاط العلمي الدكتور منصور يحيى عطيف رئيس برنامج تدريب أطباء الأطفال بمستشفى ابها، ورئيس مكتب التعليم الطبي بمستشفى ابها الدكتور مفرح عسيري بالتعاون مع الدكتور علي هادي عسيري والدكتورة اشواق عسيري من برنامج التدريب في قسم الأطفال.

   الجدير بالذكر بأن اللقاء العلمي معتمد بعدد ٦ ساعات تعليم طبي وسيكون لمدة يوم تعليم طبي كامل ويستهدف جميع الأطباء المعنيين بصحة الطفل في المنطقة الجنوبية.

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