أمير القصيم يؤكد على تفعيل دور الجمعية السعودية للجودة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، على أهمية تفعيل دور الجمعية السعودية للجودة ، لتؤدي رسالتها في الإسهام بتحسين جودة الخدمات والمنتجات والمعلومات وتطويرها ونشر ثقافة الجودة ومفاهيمها ، والحث على تطبيقها في كافة القطاعات ، مشيراً إلى أن الآمال معقودة على أعضاء الجمعية لرفع مستوى الجودة في كل المجالات ، لافتاً إلى أن الاهتمام بمعايير الجودة أصبح من الاهتمامات الرئيسة لدى العاملين بالقطاعات والجهات الحكومية والخاصة , مهيباً سمو أمير منطقة القصيم بجميع القطاعات الحكومية بالتعاون مع الجمعية التي إن شاء الله سترتقي بالعمل بجودته وحسن مخرجاته إلى ما تطمح إليه القيادة الرشيدة وتنشده.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم ، اليوم الأربعاء بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة ، بحضور وكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان ، رئيس الجمعية السعودية للجودة الدكتور فهد البجيدي ، ومدير فرع الجمعية بمنطقة القصيم ياسر الشلاحي وعدداً من منسوبي الجمعية ، حيث تسلم سموه الرئاسة الفخرية للجمعية.

واستمع سمو أمير منطقة القصيم خلال اللقاء ، إلى شرح من الدكتور فهد البجيدي عن مهام وأهداف الجمعية في تقديم الوعي والمعرفة والتعاون المشترك مع القطاعات المعنية ، مبيناً أن لدى الجمعية العديد من الأهداف في نشر ثقافة الجودة من خلال عدة أنشطة ، والقيام بدراسات الجودة في القطاعين الحكومي والخاص , وتوفير التدريب على الجودة من خلال التعاون مع منظمات التدريب.

وأوضح مدير فرع الجمعية بمنطقة القصيم ياسر الشلاحي ، أن فرع الجمعية بالمنطقة لديه أهداف متمثّلة في نشر ثقافة الجودة والوصول بالجمعية لتكون هي المرجع المعتبر والمصدر الرئيسي للجودة ومفاهيمها وتطبيقاتها على مستوى المنطقة.