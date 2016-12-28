 بحضور محافظ خميس مشيط: في خميس مشيط .. انطلاق قافلة توعوية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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بحضور محافظ خميس مشيط: في خميس مشيط .. انطلاق قافلة توعوية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

بحضور محافظ خميس مشيط: في خميس مشيط .. انطلاق قافلة توعوية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال
المناطق_خميس مشيط

دشن محافظ خميس مشيط سعيد بن عبدالعزيز بن مشيط ، صباح اليوم الأربعاء ، بمكتبه انطلاق القافلة التوعوية لحملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال ”الجرعة الأولى“ ، والتي ستبدأ يوم الاحد القادم 3ربيع الثاني 1438هـ لمدة 5 أيام في جميع المراكز الصحية بالمحافظة ونقاط التطعيم في المراكز التجارية الواحة مول و أصداف مول حسب الخطط المعمول بها ، وتستهدف الحملة الأطفال حتى سن خمس سنوات. وقد قام سعادة محافظ خميس مشيط بتطعيم الطفلة حنين عبدالله عسيري إيذانا بانطلاق الحملة بحضور مشرف إدارة المراكز الصحية بالمحافظة الأخصائي خالد بن سعد القحطاني و مساعده للشئون الفنية الأستاذ مكي بن زايد و مساعده للشئون الإدارية الأستاذ عبدالله بن زايد وعدد من مسئولي إدارة القطاع و مدراء المراكز الصحية المشاركة.

   بعد ذلك انطلقت القافلة التوعوية من مقر المحافظة مروراً بالشوارع الرئيسية وعدد من الاحياء حسب خطة السير المعدة لذلك، حيث أعلنت من خلالها أهمية التطعيم وبدء فعاليات الحملة.  

   وقد شارك في هذه القافلة إدارات المرور والدوريات الأمنية والدفاع المدني والهلال الأحمر ومدرسة صدى الابداع الاهلية والمستشفى الألماني والمستشفى الأهلي ومستشفى الحياة الطبي ومجمع الثمال الطبي بأكثر من 20 مركبة وسيارة إسعاف.

   وستنطلق الجرعة الثانية من الحملة يوم الاحد الموافق 1438/5/15هـ وتستمر أيضاً لمدة خمسة أيام.

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