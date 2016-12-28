 6 عقود وقعها معهد الدراسات والخدمات الاستشارية لبيوتات الخبرة في جامعة الباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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6 عقود وقعها معهد الدراسات والخدمات الاستشارية لبيوتات الخبرة في جامعة الباحة

6 عقود وقعها معهد الدراسات والخدمات الاستشارية لبيوتات الخبرة في جامعة الباحة
المناطق_عبد الرحمن سفر
شهد مدير جامعة الباحة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد الزهراني توقيع عدد من عقود بيوتات الخبرة بمعهد الدراسات والخدمات الاستشارية في الجامعة، وذلك بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعيد الرقيب ووكيل المعهد الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني وأعضاء مجلس إدارة المعهد بمكتبه.
وأكد مدير جامعة الباحة المكلف أن الجامعة ممثلة في معهد الدراسات والخدمات الاستشارية تسعى التي تحقيق الريادة من خلال تقديم خدماتها البحثية والاستشارية والتدريبة بما يحقق أعلى درجات الجودة، إضافة الى الخدمات العلمية والاستشارية المتميزة لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع من خلال أتاحه الخبرات الاكاديمية والعلمية في الجامعة وبناء الشراكات الاستراتيجية.
 من جهته أوضح وكيل المعهد الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني أن المعهد يشهد توقيع ستة عقود بيوت خبرة مع الدكتور عبدالوهاب أنديجاني للاستشارات النفسية والتعديل السلوك “الاستشارات الاجتماعية “، والدكتور محمد بن سعود الزهراني في الإدارة الاستراتيجية الموار البشرية “الاستشارات الإدارية والمالية”، والدكتور محمد يحي الزهراني تقنية للاستشارات وخدمات تقنية المعلومات، والدكتور نايف على آل خشيمان للاستدامة العمرانية “الاستشارات الهندسية”، والدكتور عبدالرحمن الزندي في جانب الخدمات الاستشارية لاختبار المجالات الوظيفة “الاستشارات التربوية”، والدكتور محمد مكني الغامدي تصميم وتطوير النظم المالية والمحاسبة، والدكتور ياسر الأحمد بيت الخبرة يانا ” YANA” لخدمة تقنية المعلومات والاتصالات وسلاسل التوريد.
وأشار الدكتور عبدالواحد الزهراني الى أن المعهد منذ تأسيسه وقع 11 عقد بيوت خبرة في عدد من المجالات المختلفة.
مؤكدا   بأن المعهد يسعى الى تعزيز دور الجامعة في المجتمع بقطاعاته المختلفة من خلال تقديم خدمات الجامعة البحثية والاستشارية والتدريبية، إضافة الى التعريف بما لدى الجامعة من مزايا تنافسية وكفاءات وخبرات، وتسويقها للقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك تقديم خدمات استشارية مهنية عالية الجودة من خلال بيوت خبرة يشرف عليها المعهد  لتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الباحة بشكل خاص.

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