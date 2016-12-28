الأمير سعود بن نايف لمسؤولي الهيئة العامة للترفيه : ركزوا على الترفيه المباح واستفيدوا من الخبرات الوطنية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتب سموه بديوان الإمارة صباح أمس

” الأربعاء” ، معالي رئيس الهيئة

العامة للترفيه الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب والأستاذ عمرو المدني الرئيس التنفيذي

للهيئة وكبار مسؤولي الهيئة .

حيث قدم معالي رئيس الهيئة العامة للترفيه لسمو الأمير شرحاً موجزاً حول خطط الهيئة والمناشط التي تعتزم تقديمها خلال العام في مناطق المملكة بوجهٍ عام والمنطقة الشرقية على وجه الخصوص ، يتضمن الفعاليات التي نفذتها الهيئة منذ صدور الأمر الملكي الكريم بتأسيسها في العام الماضي .

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على موائمة برامج الهيئة مع احتياجات كافة أفراد المجتمع ، مشدداً سموه على أهمية الترفيه المباح في جعل الانسان السوي يتخلص من عناء الأعمال اليومية ويدفعه لتقديم الأفضل له ولعائلته ولمجتمعه .

كما دعى سموه الهيئة للاستفادة من الخبرات الوطنية في إقامة صناعة البرامج الترفيهية التي تليق بالمواطن والمقيم وأن تكون برامج الهيئة جاذبة للزوار والسياح من أرجاء العالم مع الالتزام بالأصالة والمعاصرة في ذات الوقت.

و نوه سموه بما يمتلكه الانسان السعودي من مهارات تجعله مميزاً في كافة المجالات ومنها مجال الترفيه ، متمنياً سموه للهيئة

ومنسوبيها التوفيق في تحقيق المأمول منهم .

من جانبه أكد معالي رئيس هيئة الترفيه على أن الهيئة تسعى إلى توفير الخيارات والبرامج الشيقة للعائلة السعودية وكذلك البرامج التي تعنى بالشباب والشابات ، كما قدم معاليه في نهاية اللقاء جزيل الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف على حفاوة الاستقبال والترحيب وما قدمه لمنسوبي الهيئة من النصح اللازم لهم ليكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم