مجلس بلدي الباحة يناقش إعادة النظر في إجراءات رخص قصور الأفراح والاستراحات

عقد المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة جلسته برئاسة رئيس المجلس البلدي أحمد بن مسفر آل هادي وحضور وكيل الأمين للتعمير م/ خالد الصائغ وجميع أعضاء المجلس، حيث تم مداولة بنود الجلسة وأبرزها حصر احتياج مدينة الباحة وقراها من الخدمات البلدية وفقاً للإستبانة التي تم تعبئتها من مشائخ ومعرفي القرى والمنسقين المتعاونين، ومناقشة إعادة النظر في إجراءات رخص قصور الأفراح والاستراحات بحكم الطبوغرافية الجبلية لسراة منطقة الباحة.

واتخذ الـمجلس عددا من القرارات كالرفع لوزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة النظر في تحديد الاستعمالات المطلوبة لرخص قـصور الأفـراح نـظراً للـطبيعة الـجبلية وصـغر المساحات والحيازات الخاصة بمدينة الباحة ، فضلا عن استكمال قاعة الاجتماعات الخاصة بالأمانة الواقعة على طريق العقيق واستثمارها.

كما قـرر المجلس مـخاطبة الأمـانة للـتنسيق مع الإدارة الـعامة للطرق لبحث أمكانية عمل بويات ذات طابع فسفوري على الأنفاق في طريق عقبة الباحة لتلافي حوادث السير أثناء تراكم الضباب في فصل الشتاء ، وكذلك حصر احتياجات القرى بمدينة الباحة وعمل كتيب وقاعدة بيانات لتلك الاحتياجات ومن ثم رفعها للأمانة لإدراجها ضمن مشاريع الأمانة المستقبلية وجدولتها زمنياً ووضع الأولويات لتنفيذها.

كما قرر المجلس تشكيل لجنة للوقوف ميدانياً على مجرى وادي قوب وإعداد التقرير يوضح مكامن خطر السيول .