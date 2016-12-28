1074 متوفى في الخبر أستقبلهم مركز إكرام الموتى خلال عام

كشف تقرير إحصائي أصدره مركز اكرام الموتى في بلدية محافظة الخبر للعام المنصرم 1437هـ عن وفاة 1074 شخص في الخبر خلال العام الماضي , وأشار التقرير إلى أن المركز قام بالتعامل واصدار تصاريح دفن للموتى في الخبر منهم 428 رجل , فيما بلغت جنائز النساء 269 جنازة , وبلغ عدد وفيات الأطفال 377 حالة وفاة , وأشار التقرير بأن عدد الحالات التي تم الخروج عليها من قبل فرق المركز للحوادث المرورية والجنائية وحالات الغرق بلغت 184 حالة , فيما بلغ عدد خروج فرق المركز مع المستشفيات الحكومية والخاصة 311 حالة .

وفي جانب البرامج والانشطة الاجتماعية أقام المركز حفل ( لمسه وفاء ) بالتعاون مع مبرة الاحسان الخيرية بالخبر للأطفال الايتام وادخال البهجة والسرور على نفوسهم بقاعه المركز , كما تم تنظيم افطار صائم بالتعاون مع مبرة الاحسان الخيرية بالخبر خلال شهر رمضان لجميع العاملين بالمركز , بالإضافة الى إقامة دورة خاصة للقسم النسائي بعنوان ( حل المشكلات واتخاذ القرارات ) للأستاذة /سناء عبدالمحسن الحمود

كما شهد مركز اكرام الموتى خلال عام 1437هـ زيارة العديد من الشخصيات أبرزهم فضيلة الشيخ خلف بن محمد ال مطلق ( مفتي المنطقة الشرقية ) , وفضيلة الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة ( إمام الحرم المكي ) , وفضيلة الشيخ الداعية محمد الددو الشنقيطي (رئيس مركز تكوين العلماء ).

ويعد مركز اكرام الموتى أحد الانجازات التي تفتخر بها الخبر والذي تحقق ونفذ بشراكة من أبناء ورجال الأعمال في المحافظة ليقدم خدمات متكاملة للموتى وذويهم في مرفق حضاري نموذجي هو الأول والأوحد على مستوى الشرق الأوسط, ليكون صرحا فريدا من نوعه , حيث أستقبل العديد من المسئولين من مختلف مناطق المملكة ورؤساء بلديات ومسئولي جمعيات خيرية اضافة الى رجال دين وأعمال وذلك للاطلاع على الخدمات التي يقدمها والاستفادة من تجربة المركز وتعميم ونشر مثل هذا المركز في كافة مدن ومحافظات المملكة