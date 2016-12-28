 أمير نجران يطلق حملة إغاثة الأشقاء السوريين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير نجران يطلق حملة إغاثة الأشقاء السوريين

أمير نجران يطلق حملة إغاثة الأشقاء السوريين
المناطق_نجران
تنفيذًا للأمر السامي الكريم بتنظيم حملة شعبية في جميع مناطق المملكة؛ لإغاثة الشعب السوري الشقيق، أطلق صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، الحملة بتبرع نقدي من سموه، فيما حث المواطنين ورجال الأعمال على المساهمة الفاعلة في دعم الحملة، لمساعدة الأشقاء في سوريا، عبر القنوات المتاحة.
يذكر أن استقبال التبرعات يكون نقديًا عبر حساب الحملة في البنك الأهلي التجاري رقم (SA2310000020188888000100) بالإيداع والتحويل من أجهزة الصرف الآلي والهاتف المصرفي للبنوك المحلية، أو بإرسال رسالة نصية لأي من مشغلي الخدمة إلى الرقم (٥٥٦٥)، بإرسال رقم (١) للتبرع بمبلغ ١٠ ريالات، و(٢) للتبرع بمبلغ ٢٠ ريالاً، وللتبرع بمبلغ ٣٠ ريالًا إرسال الرقم (٣).

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