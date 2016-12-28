 صحة الطائف توجه بعلاج عامل مصاب انتشرت حالته المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

صحة الطائف توجه بعلاج عامل مصاب انتشرت حالته المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي أمير نجران يطلق حملة إغاثة الأشقاء السوريين 1074 متوفى في الخبر أستقبلهم مركز إكرام الموتى خلال عام الأمير سعود بن نايف لمسؤولي الهيئة العامة للترفيه : ركزوا على الترفيه المباح واستفيدوا من الخبرات الوطنية مجلس بلدي الباحة يناقش إعادة النظر في إجراءات رخص قصور الأفراح والاستراحات متحدث التحالف الدولي: لا يمكن تحديد موعد لانتهاء عملية الموصل 6 عقود وقعها معهد الدراسات والخدمات الاستشارية لبيوتات الخبرة في جامعة الباحة بحضور محافظ خميس مشيط: في خميس مشيط .. انطلاق قافلة توعوية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال أمير القصيم يؤكد على تفعيل دور الجمعية السعودية للجودة إضاءات في صحة أعصاب الأطفال: لقاء علمي تنظمه الجمعيتان السعوديتان للصرع وطب أعصاب الأطفال ومستشفى ابها للولادة والأطفال سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 7240 نقطة الشورى ينوه بالحملة الشعبية التي أمر بها خادم الحرمين لإغاثة الشعب السوري

صحة الطائف توجه بعلاج عامل مصاب انتشرت حالته المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي

صحة الطائف توجه بعلاج عامل مصاب انتشرت حالته المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي
المناطق_عادل الزهراني

وجه مدير الشوون الصحيه بالطائف صالح بن سعد المونس بمعالجة وضع العامل امين الحق والمصاب بجلطه وشلل نصفي ويسكن احدى الغرف بمنطقة غرابه جنوب الطائف
وممنوع من السفر على خلفية وجود مبلغ مالي ١٣٨ ألف ريال تكاليف علاجه بمجمع الملك فيصل الطبي

واوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي انه ووفقا لتوجيه مدير الشؤون الصحيه فأنه يجري العمل مع الجهات الرقابيه المختصه نظاما في الية رفع حظر السفر على العامل وتمكينه من السفر نظرا للوضع الصحي القائم مشيرا ان المطالبه الماليه لازالت قائمه بحق صاحب العمل استنادا للتعليمات التي تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي على العماله الوافده واسرهم وتحمل تكاليف علاجهم وكافة المطالبات الماليه المترتبه على ذلك..
وستتولى الشؤون القانونيه تحصيل ذلك وفقا للنظام
مضيفا ان صحة الطائف تعمل على مساعدة مثل هذه الحالات الانسانية وفقا لما يتيحه النظام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>