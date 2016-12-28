صحة الطائف توجه بعلاج عامل مصاب انتشرت حالته المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي

وجه مدير الشوون الصحيه بالطائف صالح بن سعد المونس بمعالجة وضع العامل امين الحق والمصاب بجلطه وشلل نصفي ويسكن احدى الغرف بمنطقة غرابه جنوب الطائف

وممنوع من السفر على خلفية وجود مبلغ مالي ١٣٨ ألف ريال تكاليف علاجه بمجمع الملك فيصل الطبي

واوضح المتحدث الرسمي لصحة الطائف عبدالهادي الربيعي انه ووفقا لتوجيه مدير الشؤون الصحيه فأنه يجري العمل مع الجهات الرقابيه المختصه نظاما في الية رفع حظر السفر على العامل وتمكينه من السفر نظرا للوضع الصحي القائم مشيرا ان المطالبه الماليه لازالت قائمه بحق صاحب العمل استنادا للتعليمات التي تلزم صاحب العمل بالتأمين الصحي على العماله الوافده واسرهم وتحمل تكاليف علاجهم وكافة المطالبات الماليه المترتبه على ذلك..

وستتولى الشؤون القانونيه تحصيل ذلك وفقا للنظام

مضيفا ان صحة الطائف تعمل على مساعدة مثل هذه الحالات الانسانية وفقا لما يتيحه النظام