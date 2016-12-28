 أمير تبوك يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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أمير تبوك يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

أمير تبوك يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
المناطق_تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالامارة  معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، يرافقه عدد من وكلاء الوزارة .
ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة  ووكلاء الوزارة ، متميناً سموه لهم التوفيق .
ونوه سموه بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – ، من دعم واهتمام لمختلف المجالات التي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة والمشروعات التي تنفذها بالمنطقة .
من جهته أعرب معالي المهندس الفضلي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة التكريم ، مشيداً بما حظيت به منطقة تبوك من مشروعات تنموية سواء في مجال المياه او الزراعة بمتابعة ودعم واهتمام من سمو أمير المنطقة

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