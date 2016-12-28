أمير تبوك يطلع على الخطة الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم بمكتبه بالإمارة بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي على الخطة الاستراتيجية للوزارة في كافة مناطق المملكة ومنها منطقة تبوك والتي يتم تنفيذها وفق رؤية المملكة 2030 .

واستمع سموه إلى شرح من وكلاء الوزارة فيما يخص منطقة تبوك من هذه الخطة في مجال البيئة والمياه والزراعة .

وبارك سموه لمعالي الوزير هذه الخطة متمنياً لها النجاح والتوفيق للقائمين عليها بالوزارة ، ومنوها سموه بما تحضى به منطقة تبوك من دعم ورعاية من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – في كافة المجالات التنموية