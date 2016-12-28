 المطلق: يجوز تقديم الزكاة حولا أو حولين لإغاثة السوريين والمشاركة في الحملة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

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المطلق: يجوز تقديم الزكاة حولا أو حولين لإغاثة السوريين والمشاركة في الحملة

المطلق: يجوز تقديم الزكاة حولا أو حولين لإغاثة السوريين والمشاركة في الحملة
المناطق_الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق أن حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب السوري هي قيام للواجب الذي فرضه الله تعالى بموجب الأخوة في الدين والجوار.

وأشار إلى أن الإنفاق في هذه الحملة من الواجبات، لأن هؤلاء الإخوة المستهدفون فقراء ومظلومون طردوا من بلادهم فهم يعيشون في العراء والخيام مع شدة البرد وقسوة الأجواء، وأن الصور التي نراها في الإعلام تتفطر لها القلوب وتقلق لها الأنفس.

وأوضح أن إعطاء الفقراء والمحتاجين من الزكاة المشروعة حق فرضه الله لهم، مؤكدا أنه يجوز تقديم الزكاة لحول أو حولين لأن هذه مناسبة عظيمة تدفع فيها الأموال وكلما زادت شدة الحاجة زاد أجر الإنفاق.

وأضاف أن نصرة المستضعفين في سوريا واجبه وغوثهم محكم، وأن درهم الفقير سبق ألف الغني، ولهذا يجب ألا يحقر أحد نفسه، ويقدم ماينفعه عند الله، مبينا أنه سيتبرع بمبلغ 100 ألف ريال لحملة خادم الحرمين الشريفين.

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