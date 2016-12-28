قوات الاحتلال تهدم 1023 منزلا في العام 2016 وتعتقل 9920 فلسطينيا

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، 1023 منزلا ومنشأة فلسطينية، في الضفة الغربية والقدس خلال العام 2016، بحجة “البناء بدون ترخيص”. وفقاً لمركز توثيق فلسطيني.

وأوضح مركز “عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق” ، إن عمليات الهدم طالت 488 منزلاً ونحو 535 منشأة بعضها تستخدم لتربية الحيوانات، ومخازن، ومشاغل.

وأضاف المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن عمليات الهدم، أدّت إلى تشريد أكثر من 1620 مواطن، غالبيتهم من الأطفال.

وأشار البيان، إلى أن قوات الاحتلال أصدرت 657 إخطارا بالهدم في الضفة الغربية والقدس، بزعم “البناء بدون ترخيص”.

وكانت أعلى نسبة هدم في محافظة القدس، حيث هدمت السلطات 188 منزلاً ومسكناً، و121 منشأة، تبعتها محافظة نابلس، بهدم 97 منزلاً ومسكناً و103 منشأة. وفقاً للمركز.

وتقوم قوات الاحتلال بهدم منازل الفلسطينيين، بزعم “البناء بدون ترخيص” في مناطق مصنفة “ج”.

ويقول فلسطينيون ومؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إنه في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل من عمليات البناء الاستيطاني، فإنها تصعّد أيضا من هدم المنازل الفلسطينية في المنطقة “ج” بدعوى “البناء غير المرخص”.

ونفذت قوات الاحتلال ، 9920 حالة اعتقال بحق الفلسطينيين منذ بداية اكتوبر/ 2015 وحتى نهاية العام الجاري 2016.

وقال عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، إن من بين المعتقلين (2884) حالة اعتقال لأطفال تتراوح أعمارهم بين 11و18 عاما، بنسبة (29%).

ومن بين المعتقلين (262) حالة اعتقال لفتيات قاصرات ونساء وأمهات.

وبين المختص الفلسطيني أن كل من مرّوا بتجربة الاعتقال تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي أو المعاملة القاسية والمهينة.