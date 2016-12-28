 شرطة عسير‬⁩ تضبط 8 أشخاص تورطوا ‏بمشاجرة في أحد مدارس ⁧‫ تثليث‬⁩ وتضبط السلاح المستخدم في المشاجرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 29 ربيع الأول 1438 هجريا, الموافق 28 ديسمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين يعزّي أسرة آل أبونقطة المتحمي مطالبات بالتحقيق مع مسربي المقاطع.. ومتحدث تعليم بيشة: حادثة حمل السلاح بثانوية القيرة نتاج “مشاكل قبلية” وزير يمني: الانقلابيون قوضوا فرض السلام واختاروا الحرب المطلق: يجوز تقديم الزكاة حولا أو حولين لإغاثة السوريين والمشاركة في الحملة شرطة عسير‬⁩ تضبط 8 أشخاص تورطوا ‏بمشاجرة في أحد مدارس ⁧‫ تثليث‬⁩ وتضبط السلاح المستخدم في المشاجرة قوات الاحتلال تهدم 1023 منزلا في العام 2016 وتعتقل 9920 فلسطينيا أمير تبوك يطلع على الخطة الإستراتيجية لوزارة البيئة والمياه والزراعة أمير تبوك يستقبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة الطقس يُفاقم معاناة النازحين العراقيين قرب الموصل أمير تبوك يدشن مشاريع للمياه بالمنطقة بقيمة (844) مليون ريال اعتداء على اكاديمي بجامعة الطائف من أحد الطلاب صحة الطائف توجه بعلاج عامل مصاب انتشرت حالته المرضية على مواقع التواصل الاجتماعي

شرطة عسير‬⁩ تضبط 8 أشخاص تورطوا ‏بمشاجرة في أحد مدارس ⁧‫ تثليث‬⁩ وتضبط السلاح المستخدم في المشاجرة

شرطة عسير‬⁩ تضبط 8 أشخاص تورطوا ‏بمشاجرة في أحد مدارس ⁧‫ تثليث‬⁩ وتضبط السلاح المستخدم في المشاجرة
المناطق_عسير

إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها مجموعة من طلاب إحدى المدارس في حالة شجار وبحوزة أحدهم سلاح ناري ، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد محمد الدباش أن شرطة محافظة تثليث تلقت صباح يوم الثلاثاء 1438/3/28هـ بلاغاً من مدير مدرسة القيرة الثانوية عن وجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وإطلاق نار داخل فناء المدرسة وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وضبط المتورطين في المشاجرة وعددهم ثمانية وايقافهم كما تم ضبط السلاح المستخدم إضافه الى 13 طلقة نارية حية
ولاتزال القضية رهن استكمال اجراءاتها النطامية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>