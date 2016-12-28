وزير يمني: الانقلابيون قوضوا فرض السلام واختاروا الحرب

أكد وزير الخدمة المدنية اليمني، عبد العزيز جباري، إن الانقلابيين قوضوا فرض السلام واختاروا الحرب وفرضوها.

وقال خلال حضوره فعالية لممثلي منظمات المجتمع المدني في مأرب، أن مؤسسات الدولة ستعود قريباً الى وضعها الطبيعي وفقاً للدستور والقانون وستنتهي المليشيا الانقلابية.

وأضاف، وفقاً لوكالة الانباء اليمنية الرسمية، أن “قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على مقربة من اطراف العاصمة صنعاء، فيما انهارت المليشيا الانقلابية أخلاقياً قبل أن تنهار سياسياً وعسكرياً بفعل أعمالها التي لا تمت بصلة إلى القيم والأخلاق الانسانية”.