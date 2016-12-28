مطالبات بالتحقيق مع مسربي المقاطع.. ومتحدث تعليم بيشة: حادثة حمل السلاح بثانوية القيرة نتاج “مشاكل قبلية”

تناقل المغردون وناشطوا وسائل التواصل الاجتماعي الليلة الماضية واليوم مقاطع فيديو للمشاجرة التي وقعت في مدرسة القيرة الثانوية بمحافظة تثليث، واستنكروا مثل هذا التصرف الغريب والنشاز، والذي لم نتعود عليه في مجتمعاتنا، من قيام طالب بحمل السلاح والدخول به إلى المدرسة وتهديد الطلاب والمعلمين، في مجاهرة ممن قاموا بهذا الفعل في تحدٍّ صارخٍ للأنظمة والجزاءات والعقوبات التي تلحق بهم جراء هذا التصرف، وكأنهم يضمنون عدم تطبيق العقوبة فأساؤوا الأدب.

هذه القضية بعثت العديد من التساؤلات على ألسنة أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب انتقال مثل هذه القضايا للمدارس، وانتشارها بشكل ملف مؤخراً، مشيرين على أنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الاعتداء في تلك الجهة من المنطقة والتي أصبح حمل السلاح فيها حتى بين المراهقين أمر طبيعي للأسف، متسائلين في الوقت ذاته عن المعني بمسؤولية مثل هذه المخالفات، وهل إهمال الأسرة وهي المعقل الأول للتربية لمتابعة الأبناء ومراقبة سلوكياتهم، وعدم شحنهم بقضايا ومشاكل القبيلة والعنصرية القبيلة، والتي أقر المتحدث الرسمي لإدارة تعليم محافظة بيشة بأن ما حصل فهو كما يبدو نتاج “مشاكل قبلية” بين عدد من الطلاب انتقل أثرها للمدرسة، أم أن المشكلة تكمن داخل أسوار المدرسة في ظل انعدام العقاب والوسائل التربوية والوقائية والتواصل مع الأهل، أم أن هناك أمر آخر يجب أن يعمل من أجله لحل مثل هذه المشكلات التي أصبحت تتكرر كثيراً.

وقد أشار عدد كبير من المغردين ممن اعترض على انتشار مثل هذه المقاطع، وأدانوا من قام بنقلها، وخاصة أنها لم تصور من خلال الجوالات الخاصة فقط والتي من المفترض أنه لا يحملها الطلاب داخل المدرسة، معتقدين أن تصويرها تم عن طريق بعض المعلمين، إضافة إلى أن معظم الصور التي تم نقلها هي من كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة، مما يعني أن هناك جريمة أخرى لا تقل سوءاً عن حمل السلاح داخل المدرسة وهي التعدي بنقل الصور ومقاطع الفيديو لوسائل التواصل وذلك يُعد مخالفة كبيرة لها عقوباتها وجزاءاتها وقد تم الإعلان عن ذلك والتنبيه عليه عبر وسائل الإعلام متضمناً الجزاءات والعقوبات لكل من يتجاوز في ذلك.

وطالبوا بالتحقيق مع كل من سرّب هذه المقاطع وقام بنشرها، مشيرين إلى أنه لا يمكن أن يتم تسريبها إلا عن طريق مسؤولي المدرسة أو مسؤولي إدارة التعليم ممن اطلع على تسجيلات الكاميرات، أو مسؤولي الضبط في قطاع الشرطة أو المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام، مشيرين على أن كل هؤلاء محل المسؤولية المباشرة ومحاسبون على الخلل إن كان جاء من قبل أيٍّ منهم.

من جانبه أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة عسير الرائد زيد الدباش أن شرطة محافظة تثليث تلقت صباح أمس الثلاثاء بلاغاً من مدير مدرسة القيرة الثانوية تضمن وجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب وإطلاق نار داخل فناء المدرسة وعلى الفور تم الانتقال لموقع الحادث وضبط المتورطين في المشاجرة وعددهم ثمانية طلاب، وتم إيقافهم كما تم ضبط السلاح المستخدم و13 طلقة نارية حية، مشيراً أن القضية لاتزال رهن استكمال إجراءاتها النظامية.

من جانبه أشار المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بمحافظة بيشة إبراهيم عواض الشمراني أنه إلحاقاً لتصريحه ظهر أمس عن الحادثة، تود إدارة التعليم أن توضح أن المدارس صروح العلم والتربية ويعمل بها قيادات مؤهلة وحملة رسالة العلم من المعلمين الذين يقدمون جهودهم من أجل أبنائنا وحمايتهم، وقال: “بفضل الله تندر مثل هذه الحوادث في أرجاء المملكة كافة والتي عادة ما تكون مسبباتها من خارج أسوار المدرسة، لكن إدارات المدارس لا تملك التصرف ولا الصلاحيات خارج حدود المدرسة، و نتألم كمواطنين و كآباء و كقادة وكمعلمين لما عكسته تلك الصور والمقاطع من استهتار بحمى المدرسة و وقار التعليم و هيبة المعلمين و نتمنى أن تتظافر الجهود من جميع الجهات المعنية لحماية المواطنين في المدارس أو غيرها من استهتار البعض و جنايتهم و ستطبق إدارة التعليم بحق من يثبت عليه المخالفة من الطلاب لائحة وقواعد تنظيم السلوك من فصل أو نقل من المدرسة أو خصم من درجات السلوك، و تبقى قضية حمل السلاح و التعدي على المدرسة من اختصاص الجهات الأمنية.”

وأضاف: “أما ما حصل فهو كما يبدو الى الآن نتاج “مشاكل قبلية” بين عدد من الطلاب انتقل أثرها للمدرسة، و حدثت مشاجرة بينهم في فسحة الافطار وخرج بعدها أحد الطلاب المصابين من أثر المشاجرة عنوةً من المدرسة رغم محاولة المعلمين السيطرة على الوضع و عاد بعد فترة يحمل سلاحاً و يركب سيارة يقودها شخص آخر هدد أحد العمال ليفتح بوابة المدرسة و بعد دخوله أطلق النار تجاه المعلمين و الطلاب لكن أحد الطلاب المتواجدين في ساحة المدرسة باغته و سحب السلاح منه و تم أخذه منه من قبل مدير المدرسة و أودع بغرفة الإدارة وسحب مخزن الرصاص منه ,ثم عاد أحد الطلاب غير الطالب الأول بمساعدة شخص آخر من خارج المدرسة و تمكنا من دخول غرفة الإدارة و قاما بالاعتداء على المتواجدين و سحب السلاح مرة أخرى و خرجوا به من إدارة المدرسة لكن عدد من المعلمين استطاعوا السيطرة عليهم مرة أخرى و سحبوا السلاح منهم و تم تسليمه للجهات الأمنية التي حضرت للمدرسة و هو ما لم يظهر في المقاطع المنتشرة، و بفضل الله لم يصب أحد رغم ما أحدثه هذا الفعل المستنكر في نفوس المعلمين و الطلاب و قد تم إبلاغ الجهات الأمنية فوراً و اقتصرت الإصابات البسيطة على ما حدث أثناء المشاجرة التي وقعت في الفسحة، وقد تمت زيارة المدرسة بعد الحادث مباشرة من قبل مدير مكتب التعليم بتثليث عبدالعزيز بن فجحان القحطاني، كما زار مدير التعليم بمحافظة بيشة نايف بن سلطان الهاجري المدرسة يرافقه مدير المتابعة و مدير الأمن و السلامة ومدير التوجيه و الإرشاد و مدير مكتب التعليم بتثليث، و اجتمع مدير التعليم مع قائد المدرسة و زملاءه المعلمين و هنأهم بسلامتهم مؤكداً على اهتمام الوزارة و الإدارة بحماية الطلاب والمعلمين وتطبيق قواعد السلوك ومتابعة الحادث مع محافظ تثليث والجهات الأمنية، وتجول مدير التعليم في الفصول واطمئن على سير الدراسة و تحاور مع الطلاب، كما زار مدير التعليم رئيس مركز القيره واجتمع معه لبحث آثار و أسباب الحادث، وفي اليوم نفسه تم الاجتماع بمحافظ تثليث لبحث قضية الاعتداء على المدرسة و بحث نتائج التحقيقات اللازمة من قبل لجان إدارة التعليم و مكتب التعليم و ما نتج عن تحقيقات الجهات الأمنية”.